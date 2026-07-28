Venecija ukinula ulaznicu za posjetioce: Grad od danas ponovo dostupan bez naknade

„Probni period naplate ulazne takse za 2026. godinu je završen. Od 27. jula taksa više nije na snazi, pa se Venecija može posjetiti bez plaćanja ili podnošenja zahtjeva za oslobađanje od naknade“, naveli su iz gradske uprave.

Iz općine su dodali da će eventualne odluke o nastavku ili izmjenama sistema naplate u narednim godinama donijeti nadležni organi Grada Venecije. Posjetiocima je preporučeno da prate zvanične gradske kanale za buduće informacije.

Eksperiment uveden zbog masovnog turizma

Venecija je prvi put počela naplaćivati dnevni ulazak turistima koji ne noće u gradu u aprilu 2024. godine. Naknada je iznosila pet eura po osobi i primjenjivala se samo tokom najopterećenijih dana, odnosno u početku tokom 29 odabranih dana između 25. aprila i 14. jula.

Posjetioci su prije dolaska morali pribaviti QR kod kojim su dokazivali da su platili pristojbu ili da imaju pravo na oslobađanje od plaćanja.

Sistem je nastavljen i tokom 2025. godine, kada je period naplate proširen na 54 dana. Naknada se plaćala u vremenu od 8.30 do 16 sati, dok su za one koji nisu poštovali pravila bile predviđene kazne do 300 eura,pišu Vijesti

Tokom prve probne faze 2024. godine, Venecija je od naplate ulaznica prihodovala oko 2,4 miliona eura, a zabilježeno je približno 485.000 posjeta koje su podlijegale plaćanju.

Ko je bio oslobođen plaćanja?

Od naknade su bili izuzeti stanovnici Venecije, osobe rođene na području gradske općine, vlasnici nekretnina, studenti i zaposleni u gradu.

Djeca mlađa od 14 godina, osobe s invaliditetom i njihovi pratioci, kao i turisti koji su imali rezervisan smještaj u Veneciji, nisu morali plaćati ulaznicu, ali su u određenim slučajevima bili obavezni izvršiti rezervaciju.

Gradske vlasti uvele su ovu mjeru prvenstveno zbog problema prekomjernog turizma. Veneciju svakodnevno posjećuje veliki broj ljudi, od kojih mnogi dolaze samo na nekoliko sati, što dodatno opterećuje infrastrukturu i svakodnevni život lokalnog stanovništva.

Cilj ulaznice bio je praćenje turističkih tokova i smanjenje gužvi u najkritičnijim periodima, a nakon završetka eksperimenta ostaje otvoreno pitanje hoće li sličan model biti ponovo uveden u budućnosti.

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