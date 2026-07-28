Ubio porodicu, pa zapalio kuću?! Majka, otac i šestoro djece pronađeni mrtvi: Oglasila se policija u Mičigenu, stradali i kućni ljubimci “To je neopisiva tragedija”

Istraga je pokazala da je riječ o ubistvu i samoubistvu, saopštile su lokalne vlasti.

Vatrogasne ekipe su u petak intervenisale nakon prijave požara u kući u opštini Grand Hejven. Tokom gašenja vatre pronađena su tijela bračnog para i njihove šestoro djece, uzrasta od pet do 15 godina, prenosi ABC News. Kako je saopštila Kancelarija šerifa okruga Otava, obdukcija je pokazala da su svi članovi porodice preminuli od prostrijelnih rana.

Istraga je utvrdila da je 47-godišnji Kristofer Karolkjevič izvršio samoubistvo, dok su njegova supruga Amanda (39) i njihovo šestoro djece ubijeni. Identitet maloljetnih žrtava nije objavljen. Među njima su bila četiri dječaka od pet, 11, 12 i 15 godina, kao i dvije jedanaestogodišnje djevojčice. Četvoro dece bilo je biološko, dok je dvoje bilo usvojeno.

Kapetan kancelarije šerifa Džejk Sparks opisao je slučaj kao “neopisiva tragediju” i poručio da će istražitelji detaljno ispitati sve okolnosti kako bi utvrdili motiv zločina. Prema njegovim riječima, vatrogasci su u petak ujutru najprije dobili dojavu o mirisu dima, ali tada nisu uspjeli da pronađu izvor požara. Nekoliko sati kasnije uslijedio je novi poziv, nakon što je iz kuće primijećen bijli dim.

Tokom intervencije vatrogasci su u različitim spavaćim sobama pronašli tela svih članova porodice. Dosadašnja istraga ukazuje da je požar namjerno izazvan na više lokacija u kući, pri čemu je najveća šteta nastala u podrumskim prostorijama. U požaru su stradali i kućni ljubimci porodice – nekoliko pasa i najmanje jedna mačka.

Istražitelji navode da za sada nema drugih osumnjičenih, a svi prikupljeni dokazi upućuju na to da je požar podmetnut nakon što su ubistva već počinjena. Pretpostavlja se da je zločin započeo još prethodne večeri, a korišćeno je legalno registrovano vatreno oružje. Istraga je i dalje u toku, a nadležni pokušavaju da rasvjetle sve okolnosti ovog tragičnog događaja.

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