Požar u metrou u Barceloni, povrijeđeno 140 osoba

Prema podacima Službe za hitnu medicinsku pomoć, 131 osoba zadobila je lakše povrede, dok je devetero zbrinuto zbog nešto ozbiljnijih tegoba, uglavnom zbog udisanja dima i zbog anksioznosti, prenio je list Mundo.Ukupno 39 povrijeđenih prevezeno je u bolnice i hitne zdravstvene centre, a na teren su upućena 24 vozila hitne pomoći.

Incident se dogodio neposredno prije 18 sati, kada je željeznički saobraćaj između stanica Gloris i Klot obustavljen zbog gustog dima. Voz je ostao zaglavljen u tunelu, nakon čega su putnici nasilno otvorili vrata i kroz tunel se evakuisali u oba smjera, gdje su im pomoć pružile hitne službe.Na lice mjesta izašli su pripadnici katalonske policije, gradske policije Barselone i vatrogasci, koji su požar ugasili ubrzo poslije 19.30 časova,pišu Vijesti

Prvo upozorenje kontrolnom centru stiglo je u 17.39, nakon što je voz koji je saobraćao između stanica Glòries i El Clot stao zbog požara na pruzi.

Generalni direktor kompanije Transport Metropolitans de Barcelona Xavier Flores rekao je da je do požara došlo nakon što se obrušila obloga u tunelu, što je izazvalo zapaljenje nadzemnog dalekovoda.

Ovo je drugi ozbiljan incident metrou u tom katalonskom gradu za manje od nedjelju dana, nakon što je prošle srijede eksplozija izazvana curenjem gasa na gradilištu stanice Plaça de Sants povrijedila osam ljudi, među kojima dvije osobe teško.

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