SKANDAL U MEDICINSKIM KRUGOVIMA: Ovi lijekovi vam skraćuju život

U općoj populaciji, redovna upotreba antidepresiva dovodi i do povećanja od 14 posto rizika od doživljaja velikog kardiovaskularnog događaja, poput srčanog ili moždanog udara.

Da se ne radi o zanemarivom problemu, svjedoči i podatak da u Francuskoj ove lijekove redovno konzumira više od 4 milijuna ljudi, što predstavlja godišnji obujam od vrtoglavih 45 milijuna prodanih kutija.

Pristrane studije i upitna učinkovitost

U svojoj knjizi Antidepresivi, laži i propaganda, novinar Guy Hugnet opisuje kako se konzumacija ovih lijekova raširila na temelju krajnje pristranih podataka:

„Liječnici u rukama nemaju prave studije – one čiji rezultati pokazuju vrlo ograničenu učinkovitost – nego lažne studije, bez stvarne znanstvene strogosti, koje su odobrili lokalni ili nacionalni stručnjaci, bogato plaćeni za tu svrhu.”

„Sve što liječnici opće prakse znaju o lijeku jest ono što im predstave laboratoriji. Cilj je uvjeriti ih u nužnost propisivanja ovih lijekova kako bi oni zatim mogli uvjeriti pacijente. U propisivanju psihotropnih lijekova vjerovanje je temeljno.”

Detaljna analiza 47 kliničkih ispitivanja o selektivnim inhibitorima ponovne pohrane serotonina (SSRI), generaciji antidepresiva koja uključuje i svima dobro poznati Prozac, otkrila je nepobitne zaključke. Naime, SSRI lijekovi ne pokazuju veću učinkovitost od placeba u slučajevima blage do umjernoj depresije, pa čak ni za većinu težih stanja. Kod teško oboljelih pacijenata, uočena razlika u učinkovitosti više se objašnjava slabijim odgovorom na placebo nego stvarnom terapijskom koristi same molekule.

Profesor Irvin Kirsch s Odsjeka za psihologiju Sveučilišta u Hullu ističe da je izmjerena razlika između pacijenata liječenih placebom i onih na SSRI-ju minimalna, što jasno ukazuje na to da je depresiju moguće izliječiti i bez pribjegavanja teškim kemijskim spojevima.

Ozbiljni zdravstveni rizici dugotrajne upotrebe

Brojni drugi radovi ističu alarmantne zdravstvene rizike povezane s dugotrajnom uporabom ovih tretmana:

Povećanje rizika od raka dojke

Povećan rizik od poremećaja iz spektra autizma kod djeteta u slučaju konzumacije tijekom trudnoće

Povećanje rizika od hemoragijskog moždanog udara

Česte nuspojave poput mučnine, vrtoglavice, probavnih smetnji, migrena i kroničnog umora

Prirodne alternative za blage i umjerene depresije

I dok slučajevi vrlo teške depresije nesumnjivo zahtijevaju strogo ljekarsko praćenje, prirodni pristupi pokazuju izuzetno veliku učinkovitost u liječenju blagih do umjerenih oblika.

Meta-analiza provedena na 8.369 žena pokazala je da jednostavno preusmjeravanje prehrane prema mediteranskom modelu ima snažnu zaštitnu ulogu protiv depresivnih simptoma. Cjelokupna skrb oslanja se na:

Optimizaciju unosa vitamina D

Drastično smanjenje unosa brzih šećera i gaziranih pića

Odgovarajući unos cinka, te vitamina B6 i B9

Kvalitetan san, redovitu tjelesnu aktivnost i održavanje ispunjavajućih društvenih odnosa

L-tirozin: Prirodni prekursor motivacije

Sredinom 1980-ih dr. Patrick Lemoine, tada liječnik u Psihijatrijskoj bolnici Vinatier u Lyonu, došao je do ključnog otkrića. Proučavao je hospitalizirane pacijente koji su patili od depresije otporne na klasične tretmane, a koji su istovremeno pokazivali simptome karakteristične za Parkinsonovu bolest.

„Klasično se depresija povezuje s disfunkcijom serotonina ili noradrenalina. Međutim, Parkinsonova bolest je sa sigurnošću povezana s nedostatkom dopamina zbog progresivnog uništavanja dopaminergičkih neurona… Budući da ništa nije djelovalo kod ovih pacijenata, a njihov jedini objektivni nedostatak ticao se dopamina, predložili smo da ih liječimo ‘stimulansom’ tog dopamina, odnosno antiparkinsonikom. Rezultati nisu izostali – svi koji su imali karakteristike Parkinsonove bolesti značajno su se poboljšali u roku od nekoliko dana.”

Suočeni sa smanjenjem dugoročne učinkovitosti sintetskih lijekova, medicinski tim je ubrzo zamijenio molekulu prirodnim prekursorom dopamina: L-tirozinom. Ova aminokiselina, koja je prirodno prisutna u hrani (sirevi, jaja, lješnjaci, meso), omogućila je brzo i trajno poboljšanje, što je kod pacijenata dovelo do potpune remisije u manje od tjedan dana.

Za održavanje zadovoljavajuće razine energije i motivacije, mozak proizvodi dva glavna neurotransmitera: dopamin i noradrenalin. Dopamin potiče interes, iščekivanje užitka i stimulira lučenje endorfina, osiguravajući osjećaj blagostanja. Pod utjecajem ponovljenog ili dugotrajnog stresa (prenaprezanje, porodične ili poslovne brige, sukobi), neuroni iscrpljuju svoje zalihe. Unos L-tirozina efikasno obnavlja te zalihe i pokreće prirodnu sintezu.

Načini suplementacije i mjere opreza

Kako bi se optimizirao prolaz L-tirozina kroz krvno-moždanu barijeru, potrebno je ograničiti „kompetitivne” aminokiseline (leucin, izoleucin, valin). To u praksi podrazumijeva umjeren unos mesa, mliječnih proizvoda i kukuruza. Konzumacija takozvanih sporih ugljikohidrata dodatno olakšava mišićnu asimilaciju ovih aminokiselina zahvaljujući ulozi inzulina.

Korisne preporuke za doziranje:

Preporučena doza: 14 mg po kilogramu tjelesne težine dnevno, odnosno dnevna doza između 500 i 2000 mg.

Vrijeme uzimanja: Natašte ujutro, najmanje 30 minuta prije doručka, kako bi se spriječila bilo kakva kompeticija u apsorpciji u crijevima.

Priprema organizma: Preporučuje se provesti prethodnu kuru magnezija tijekom 8 do 10 dana prije početka uzimanja L-tirozina kako bi se ograničila eventualna nervoza, drhtavica ili nesanica povezane s osjetljivošću na noradrenalin.

Suplementacija se može prekinuti nakon što se uspostavi unutrašnja ravnoteža, a povremeno se može nastaviti u razdobljima intenzivnog stresa.

Kontraindikacije: Trudnoća, maligni melanom, hipertireoza i nedavni infarkt miokarda. Kod postporođajne depresije, studije pokazuju da tirozin koji unese majka ne prelazi u majčino mlijeko, što omogućuje njegovu sigurnu uporabu tijekom dojenja.

Kako odabrati kvalitetan dodatak prehrani?

Izbor kvalitetnog dodatka u ljekarnama ili specijaliziranim prodavnicama trebao bi se temeljiti na obliku aminokiseline i prisutnosti esencijalnih kofaktora. Standardni oblik L-tirozina treba imati prednost, budući da N-acetil-L-tirozin nije dokazao bolju biološku učinkovitost.

Kako bi se osigurala optimalna pretvorba L-tirozina u prijeko potrebne neurotransmitere, neophodna je prisutnost mikronutritivnih kofaktora: cinka, vitamina B6, B12, B9 (folati) i vitamina C. Što se tiče željeza i bakra, suplementaciju treba razmotriti isključivo u slučaju medicinski potvrđenog nedostatka, zbog njihovog prooksidativnog potencijala u slučaju eventualnog predoziranja.

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