Odgođen planirani susret Trampa i Putina u Budimpešti

Prema svemu sudeći, najavljeni samit između Donalda Trampa (Trump) i Vladimira Putina, koji se trebao održati u Budimpešti naredne sedmice, neće biti održan.Visoki zvaničnik Bijele kuće izjavio je da američki predsjednik Donald Tramp i ruski predsjednik Vladimir Putin “nemaju planove za sastanak u bliskoj budućnosti”, prenosi Reuters. Ova izjava dolazi samo nekoliko dana nakon što je Tramp predložio novi susret s ruskim liderom. Iste informacije objavio je i dopisnik Axiosa Barak Ravid na platformi X.

Kako prenosi Ravid, izvor iz Bijele kuće rekao je: “Trenutno ne postoje planovi za sastanak predsjednika Trampa s predsjednikom Putinom. Rubio i Lavrov obavili su produktivan telefonski razgovor. Stoga dodatni lični susret između američkog državnog sekretara i ruskog ministra vanjskih poslova nije potreban.”

Plan američkog predsjednika Donalda Trampa da organizuje novi susret s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom naišao je na prepreku nakon što je otkazan pripremni sastanak njihovih glavnih diplomata.

Iako su se Tramp i Putin prošle sedmice dogovorili da će njihovi saradnici razgovarati o detaljima mogućeg mirovnog sporazuma za Ukrajinu, sastanak između američkog državnog sekretara Marka Rubija (Marco Rubio) i ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova iznenada je odgođen. Prema izvorima CNN-a, dvojica diplomata nisu se uspjela usaglasiti o krajnjim ciljevima i načinu okončanja rata.

Bijela kuća tvrdi da Tramp i dalje “radi na mirnom i diplomatskom rješenju za okončanje besmislenog rata”, dok američki zvaničnici ističu da se ruske pozicije nisu značajno promijenile. S druge strane, Kremlj tvrdi da je razgovor bio konstruktivan i da se nastavlja rad na sprovođenju dogovora postignutih na prethodnom sastanku dvojice lidera u Enkoridžu,piše Avaz

Uprkos tome, izvori iz Vašingtona navode da Rubio zasad neće preporučiti održavanje novog samita jer Moskva ne pokazuje spremnost na ustupke.

Tramp je posljednjih sedmica ponavljao da Ukrajina i Rusija trebaju “odmah zaustaviti rat” i zaustaviti se “na liniji fronta, gdje god ona bila”. Iako je ranije isticao da bi lično mogao posredovati u postizanju prekida vatre, dosadašnji diplomatski pokušaji još nisu donijeli konkretan rezultat.

