Kako je najavilo britansko Ministarstvo obrane , ministar obrane John Healy upozorit će poslovne čelnike da se Velika Britanija suočava s rastućom prijetnjom dronova koje podržavaju strane zemlje, izvijestio je Politiko sa sjedištem u Bruxellesu .

„ Ujedinjeno Kraljevstvo nije imuno na ove prijetnje. Svakodnevno se branimo od prijetnji koje se kreću od morskog dna do kibernetičkog prostora. Uvijek ćemo učiniti što je potrebno kako bismo zaštitili britanski narod i već razvijamo nove ovlasti za obaranje neidentificiranih dronova iznad britanskih vojnih lokacija“, navodi se u prethodno objavljenim dijelovima Healeyjeva govora.

Healy će također ukazati na ruske napade na ključnu energetsku infrastrukturu Ukrajine prije zime, dok se za kršenja zračnog prostora Poljske i Estonije okrivljuje Moskva.

Ova nova mjera dio je nadolazećeg Zakona o oružanim snagama Ujedinjenog Kraljevstva, čije se donošenje očekuje u nadolazećem razdoblju.

Objava dolazi nakon niza poteza Londona usmjerenih na jačanje istočnog boka NATO-a , uključujući slanje borbenih zrakoplova RAF Typhoon u zračne patrole iznad Poljske i slanje stručnjaka za protudronove u Dansku nakon sumnjivih aktivnosti u njezinom zračnom prostoru.

U međuvremenu, Europska unija razvija planove za takozvani zid od dronova kao odgovor na te prijetnje, a predvodi ih predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

