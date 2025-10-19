Svijet

Zelenski: Pripremamo nove vojne akcije na frontu

Povećali smo i domet i preciznost naših dalekometnih udara protiv Rusije, poručio je

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je da Kijev priprema nove vojne akcije na prvoj liniji fronta te odlučno uzvraća na svaki ruski napad. Poručio je to u svom redovnom video obraćanju naciji, prenosi Ukrinform.

– Danas sam primio izvještaj vojske i Službe sigurnosti Ukrajine. Situacija na frontu, posebno u sektoru Pokrovska i susjednim područjima, kao i u Kupjansku, pograničnim područjima Harkivske i Sumske oblasti te u Zaporiškoj oblasti je pod kontrolom. Zahvalan sam svakoj našoj jedinici na otpornosti. Pripremamo određene korake na fronti i odgovaramo na svaki ruski udar – rekao je Zelenski.

Vraćanje Rusije “u stvarnost”
Govoreći o jačanju ukrajinskih kapaciteta, Zelenski je istakao da je s vrhovnim komandantom Oružanih snaga Ukrajine, Oleksandrom Sirskim, razgovarao o unapređenju dalekometnih sposobnosti.

– Povećali smo i domet i preciznost naših dalekometnih udara protiv Rusije. Praktično svaki dan ili dva pogođene su ruske rafinerije nafte. To doprinosi vraćanju Rusije u stvarnost – naglasio je ukrajinski predsjednik.

Zelenski je posebno pohvalio postignuća ukrajinskih vojnika, izdvajajući 13. operativnu brigadu Nacionalne garde i 92. zasebnu jurišnu brigadu, koje, kako je rekao, “uništavaju okupatore u sektoru Kupjanska”.

– Tamo su također uspješne 127. zasebna teška mehanizirana brigada, jedinice Snaga za specijalne operacije, Službe sigurnosti Ukrajine i Vojne službe za provođenje zakona. Hvala vam svima, ratnici – poručio je Zelenski.

Povećanje nabavke američkog oružja
Najavio je i nastavak saradnje s međunarodnim partnerima kako bi se proširila inicijativa Popisa prioritetnih ukrajinskih zahtjeva (PUR) i povećala nabavka američkog oružja.


