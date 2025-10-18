Jevrejski filmski festival odložen, kina odbila da prikazuju filmove

Ovogodišnji festival , koji je osnovan prošle godine, trebao je obilježiti 250 godina jevrejskog života u Švedskoj, a događaj je trebao trajati od 29. novembra do 2. decembra, prema web stranici festivala, izvijestio je AP.

Organizatori su naveli da su kod svih komercijalnih i umetničkih kina u gradu naišli na odbijanje, dodajući da će najpre da naprave predah kako bi prikupili snagu pre nego što ponovo počnu da traže novu lokaciju za festival.

Kako su dodali, proteklih dana dobili su srdačnu podršku.

BREAKING: A Jewish film festival in Malmo, Sweden was postponed after cinemas refused to screen the films. Organizers of the Jewish International Film Festival say they were “stonewalled by all commercial and art-house cinemas in the city.” The festival was supposed to… pic.twitter.com/M6p6uydTU4 — Hen Mazzig (@HenMazzig) October 18, 2025

Jedna od organizatorki, Ola Tedin, kazala je za švedsku tv SVT da su neki od kina kao razlog za odbijanje naveli zabrinutost da bi moglo da se desi nešto što bi ugrozilo osoblje ili publiku.

Holivud osudio poziv na bojkot ustanova kulture Izraela

Lanac kina Filmstaden saopštio je da je odluku protiv prikazivanja filmova donio proljetos, pošto je poslije detaljne procene, zaključeno da postoji strahovanje za bezbednost.

Drugi bioskopi, kao ni švedski ministar za kulturu za sada se nisu oglasili ovim povodom, navodi AP.

