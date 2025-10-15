Mirelu roditelji držali u zatočeništvu 27 godina! Pronađena u jezivom stanju, a onda je izgovorila ŠOKANTNE RIJEČI

Poljakinja (42) je pronađena u teškom stanju, nakon što su je, kako navodi, roditelji držali zaključanu u njenoj sobi čak 27 godina. Ona je posljednji put viđena u javnosti 1998. godine, kada je imala 15 godina, u gradu koji se nalazi na jugu Poljske.

Roditelji su tada rekli komšijama da je tinejdžerka Mirela nestala i da ne mogu da je nađu. Ta priča pila je vodu sve do nedavno kada su komšije čule buku iz kuće i pozvale policiju.

Inspektorka Ana Hrinijak izjavila je za poljski list Fakt da je 82-godišnja vlasnica kuće negirala da je došlo do bilo kakvog incidenta u domu.

MIRELA TVRDILA DA JE SVE U REDU

Policija je potom razgovarala sa Mirelom, koja ih je uvjeravala da je sve u redu, ali su policajci primijetili povrede na njenim nogama i odlučili da pozovu Hitnu pomoć.

Iako je Mirela pronađena tokom ljeta, vest je postala poznata tek sada, nakon što su meštani pokrenuli humanitarnu kampanju na platformi pomagam.pl kako bi joj pomogli. Jedan od lokalnih stanovnika objavio je na društvenim mrežama:

BILA NA NEKOLIKO DANA OD SMRTI

– Ljekari su utvrdili da je bila samo nekoliko dana udaljena od smrti zbog infekcije. U bolnici je već dva mjeseca zbog kritičnog zdravstvenog stanja. Oni koji su poznavali Mirelu vjerovali su da je napustila svoj dom prije skoro 30 godina. Nažalost, istina je bila drugačija. Mnogo toga još nije poznato i pojedini detalji ostaju još uvek nepoznati u ovoj fazi istrage. Jedno je sigurno: mora da se otkrije zašto je ta mlada, zdrava petnaestogodišnjakinja prestala da izlazi iz kuće i nestala bez traga. Nezamislivo je da je provela toliko vremena u jednoj sobi. Sama kaže da nikada nije vidjela svoj grad, da je propustila mnoge stvari, da nikada nije bila kod ljekara, da nema ličnu kartu, da nikada nije otišla ni u običnu šetnju, pa čak ni na balkon. Nikada nije bila kod zubara ni frizera. Njena kosa i zubi su u kritičnom stanju i ugrožavaju joj zdravlje, pa su sada neophodne posjete privatnim klinikama.

Tužiteljka Agnješka Kvatera potvrdila je da je pokrenuta istraga u ovom šokantnom slučaju.

Detalji ovog slučaja biće poznati poslije sprovedene istrage.

