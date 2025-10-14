Bijela kuća objavila šta je Tramp potpisao u Egiptu

Bijela kuća je objavila da je američki predsjednik Donald Tramp u Egiptu potpisao sporazum nazvan “Trampov mirovni sporazum”, kojim se formalizira plan za postizanje mira na Bliskom istoku.Uz Trampa, deklaraciju su potpisali egipatski predsjednik Abdel Fatah el Sisi, katarski emir Tamim bin Hamad Al Tani i turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan. Potpisnici su se u dokumentu obavezali na “doista historijsku predanost” provedbi dogovora.Sporazum naglašava kraj više od dvije godine sukoba i opisuje viziju regije “obilježene nadom, sigurnošću i zajedničkim težnjama za mirom i prosperitetom”, iako ne donosi konkretne detalje o provedbi,piše Avaz

– Razumijemo da će trajan mir biti onaj u kojem Palestinci i Izraelci mogu napredovati, sa zajamčenim temeljnim pravima, sigurnošću i dostojanstvom – navodi se u tekstu sporazuma.

Dokument također ponavlja obavezu da će svi budući sporovi biti rješavani diplomatskim putem, a ne oružanim sukobima. “Ovo je novo poglavlje za regiju”, zaključuje se u izjavi.

