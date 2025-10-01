Ugašena je američka vlada: Biće HAOSA!

Republikanci kontrolišu oba doma Kongresa, ali u Senatu im je nedostajalo 60 glasova kako bi se usvojio zakon o potrošnji.

Američka vlada je ugašena nakon što dve strane nisu mogle da donesu zakon o finansiranju. Vlada je ugašena u 00:01 sati po lokalnom vremenu, odnosno u 06:01 po našem. To je prvo gašenje američke vlade u skoro sedam godina.

Posljednji put to se dogodilo 2018. godine tokom prvog Trampovog mandata. U ponedjeljak se Tramp sastao sa sva četiri lidera u Kongresu – vodećim demokratama u Predstavničkom domu i Senatu, kao i njihovim republikanskim kolegama. Ali bilo je malo napretka, a obe su strane ostale pri svojim prvobitnim pozicijama.

Republikanci kontrolišu oba doma Kongresa, ali u Senatu im je nedostajalo 60 glasova kako bi se usvojio zakon o potrošnji. Dakle, rezultat gašenja vlade je zapravo nemogućnost dvaju strana da se dogovore i donesu zakon o finansiranju. U prošlosti su se duga zatvaranja obično smatrala politički opasnim, ometajući svakodnevni život birača.

Ono što je drugačije nego prvi put je to što se čini da je Trampova administracija više nego srećna zbog zatvaranja velikih delova američke vlade na duži period. Čak su i pretili da će iskoristiti gašenje vlade kako bi “identifikovali nebitne” radnike koji bi onda mogli biti trajno otpušteni.

No nije se međutim ugasila cijela vlada. Ove službe bi trebalo da nastave da rade: zaštita granice, bolnička medicinska nega, sprovodioci zakona, kontrola letenja.

Osnovni radnici će i dalje dolaziti na posao, ali mogu ostati bez plate. Državni službenici koji se smatraju “nebitnim” privremeno se stavljaju na neplaćeno odsustvo. Gašenja su, inače, postala uobičajena pojava o u poslednjih 50 godina, prenose 24sata.hr.

