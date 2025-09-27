“Čudovište” u Hong Kongu: Stan od devet kvadrata za 500 eura mjesečno

Poznato je da je život u Hong Kongu veoma skup. Štaviše, prema istraživanju finansijske konsultantske kompanije „Mercer“, ova posebna administrativna regija Kine smatra se najskupljim mjestom za život već nekoliko godina zaredom.

Panorama Hong Konga ispresijecana je visokim neboderima i zgradama koje nude stanove za svačiji ukus i džep. Najjeftinije je iznajmiti jednosobni stan, koji se u prosjeku iznajmljuju po cijeni od 1300 do 2300 eura, a stanovi veliki svega nekoliko metara iznajmljuju se za nekoliko stotina eura.

Distopijski izgled

U četvrti Quarry Bay smještena je neobična zgrada distopijskog izgleda koja se naziva „Čudovište“ („Monster“ Building), te nudi jeftiniji smještaj.

„Čudovište“ zapravo nije jedna nego pet monumentalnih i međusobno povezanih zgrada koje čine kompleks s 2243 stana, a u kojima živi gotovo 10.000 stanovnika.

Vlada je ovaj kompleks izgradila šezdesetih godina prošlog stoljeća nakon naglog povećanja stanovništva kako bi ljudima s niskim primanjima ponudili mjesto za život.

Minijaturni stanovi

„Čudovište“ je najpoznatiji primjer brutalizma u arhitekturi Hong Konga. Plan je bio naseliti što više ljudi u zgradu, te maksimalno iskoristiti prostor. Za razliku od takvih građevina u istočnoj Evropi, pa i na Zapadu, dijelovi „Čudovišta“ su vertikalno obojeni u razne boje, što joj daje note zaigranosti i lepršavosti, koje se ističu kao suprotnost surovom brutalističkom stilu.

Bio je to kompleks stanova namijenen prvenstveno socijalno ugroženom stanovništvu i radnicima. S godinama su se stvari promijenile, pa se, kako je objavila tamošnja jutjuberica Ešli Kil (Ashley), minijaturni stanovi od svega 9 metara kvadratnih, podijeljeni na spavaći dio, radni kutak, kuhinju i skladišni prostor, iznajmljuju po 500 eura mjesečno.

