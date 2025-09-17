Policija rastjerala demonstrante ispred Netanjahuove kuće u Jerusalimu

Prosvjednici, među kojima su bile obitelji otetih, planirali su ostati još jednu noć kako bi prosvjedovali protiv nedavne kopnene ofenzive izraelske vojske u Gazi, izvijestio je The Times of Israel.

„Noćas ćete dobro spavati – nećete čuti Ariela, nećete čuti Davida“, rekao je jedan prosvjednik dok ga je policija odvlačila, misleći na braću Ariela i Davida Cooneyja, koje je Hamas oteo 7. listopada 2023. i koji su još uvijek u zatočeništvu.

Demonstranti su jučer stigli do Netanyahuove kuće i održali konferenciju za novinare s ulice. Policija je postavila cerade oko ograde rezidencije.

Tetka blizanaca Gali i Ziva Bermana, koji su oteti tijekom napada 7. listopada, Makabit Meir, kritizirala je izraelske vojne operacije u Gazi.

„Na koga rušite sve ove zgrade? Mogli biste ih srušiti na Galija i Zivija, kao i na sve duše koje su tamo ostale – žive i mrtve“, rekao je Meir kroz megafon.

Tetka jednog od ubijenih talaca, Inbara Hymana, Hannah Cohen, zatražila je od izraelske vlade da postigne sveobuhvatni sporazum o povratku svih talaca.

„Više nećemo dopustiti i nećemo pristati na to da ostavimo niti jednog taoca“, rekla je.

