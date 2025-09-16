“Moram večeras da ubijem roditelje… neću se popraviti, nemam izbora”: 16-godišnjak napao roditelje sjekirom, želio i sebe da ubije – jezivi detalji otkriveni iz njegovog dnevnika

Neimenovani 16-godišnjak iz Saseksa je optužen za pokušaj ubistva roditelja nakon što je ih, kako navode policijski izvještaji, napao sjekirom dok su spavali, piše srbija danas.

Stravičan incident se dogodio 2025. godine zato što tinejdžer, prema optužnici, nije želeo da ide u školu narednog dana, prenosi The Sun.

Tužioci: Unaprijed isplanirao napad

Britanski mediji navode da je maloletnik priznao pokušaj ubistva majke i oca. Na sudu se pojavio putem video-linka iz psihijatrijske bolnice, gdje je smješten po nalogu suda.

Tužilaštvo je predstavilo dolaze iz policijskog izvještaja, kao i zapise iz dnevnika optuženog. Tamo je, navodno, zapisano: “Moram večeras da ubijem roditelje… neću se popraviti, nemam izbora”.

Tužioci navode da je tinejdžer unaprijed isplanirao brutalni atak – zatim i samoubistvo, a da je nakon ponoći ušao u garažu po veliku sjekiru koju je otac koristio za sječenje drva.

– Rekao je da nije želio da njegovi roditelji proživljavaju činjenicu da je izvršio samoubistvo, dodali su.

Sudija: Žrtva vršnjačkog nasilja

Prema medicinskim nalazima, otac je zadobio višestruke rane od sjekire, frakturu lubanje i krvarenje u mozgu, dok je majci djelimično odsječeno uho i zadobila je ozbiljne posjekotine.

Tokom ročišta, sudija Džastin Torton je istakla da je maloljetnik prije napada bio izložen ozbiljnom vršnjačkom nasilju i da je imao mentalne problem. Ona je dodala da je porodica izrazila podršku dječaku, jer vjeruju da je doživio značajnu traumu.

Zbog težine povreda i procijene rizika po javnu bezbjednost i njegovo zdravlje, sud je naredio zadržavanje tinejdžera u medicinskoj ustanovi. Slučaj i dalje prati nadležni centar za mentalno zdravlje i pravosudne institucije.

Roditelji su bili u sudnici, kao i drugi članovi familije, dok je njihov sin bio prisutan putem video-linka.

