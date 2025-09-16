WHO prvi put preporučuje lijekove za mršavljenje

Stručni komitet WHO-a zaključio je da popularni GLP-1 lijekovi, koje su prvobitno razvile farmaceutske kompanije Novo Nordisk i Eli Lilly, predstavljaju dio rješenja za dugoročno liječenje gojaznosti kod pacijenata sa indeksom tjelesne mase (BMI) 30 ili višim. Preporuka uključuje i savjetovanje o promjeni načina života i ponašanja.

U nacrtu smjernica, koji je objavljen online i otvoren za javne konsultacije do 27. septembra, WHO je upozorio da se pristup gojaznosti često temelji na zastarjelim stavovima prema kojima je riječ isključivo o problemu životnog stila. Organizacija je istakla da se radi o “hroničnoj, progresivnoj i povratnoj bolesti” koja pogađa više od milijardu ljudi širom svijeta, u zemljama visokog i niskog dohotka, te doprinosi milionima sprječivih smrti godišnje.

Preporuka korištenja lijekova u liječenju gojaznosti prvi je takav potez WHO-a i smatra se ključnim korakom ka uspostavljanju globalnih standarda zdravstvene njege. Paralelno se razvijaju i posebne smjernice za liječenje djece i adolescenata.

Iako se nacrt novih preporuka odnosi samo na odrasle s BMI-jem iznad 30, u pojedinim visokorazvijenim zemljama poput Sjedinjenih Američkih Država lijekovi se preporučuju i osobama s BMI-jem od 27 do 30, ukoliko imaju najmanje jedno zdravstveno stanje povezano s težinom.

Ranije ovog mjeseca WHO se ipak nije odlučio da lijekove uvrsti na listu esencijalnih lijekova za liječenje gojaznosti, katalog lijekova koji bi trebao biti dostupan u svim funkcionalnim zdravstvenim sistemima. Oni su na toj listi priznati samo za pacijente s tipom 2 dijabetesa, u kombinaciji s drugim zdravstvenim problemima.

Organizacija je naglasila da visoke cijene lijekova ozbiljno ograničavaju njihovu dostupnost u zemljama niskog i srednjeg dohotka, zbog čega je od posebne važnosti precizno određivanje grupa pacijenata koje će od ovih terapija imati najviše koristi, navodi Reuters.

