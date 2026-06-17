Novi Audi Q7 ima V6 dizela pod haubom, tri reda sjedišta i pametne sisteme

Audi je službeno predstavio treću generaciju modela Q7, prvi potpuno novi Q7 nakon više od 10 godina. Iako će mjesto najvećeg SUV-a u ponudi preuzeti nadolazeći Q9, novi Q7 i dalje ostaje luksuzni porodični model namijenjen kupcima koji traže prostranost, visok nivo opreme i savremenu tehnologiju.

Naime, novi Q7 dobio je potpuno redizajniran izgled s naglašenijom prednjom maskom, višim prednjim dijelom i izraženijim bokovima, a pritom je i nešto narastao. Dugačak je 506 centimetara, širok 201 centimetar i visok 180 centimetara, čime se svrstava među najveće predstavnike svoje klase.

Jedna od najvećih novosti odnosi se na rasvjetu. Prednja svjetla mogu projicirati upozorenja direktno na cestu, naprimjer pri poledici ili promjeni saobraćajne trake, dok digitalna OLED stražnja svjetla komuniciraju s vozačima iza vozila upozoravajući na potencijalne opasnosti ili premali razmak.

Kabina je u potpunosti modernizovana te donosi zakrivljeni OLED ekran koji objedinjuje digitalne instrumente i multimedijalni sistem, dok je za suvozača predviđen zaseban ekran. Audi ističe i kvalitetnije materijale u unutrašnjosti te panoramski stakleni krov kojem se prozirnost može prilagođavati po segmentima.

Kupci će moći birati između izvedbi s pet, šest ili sedam sjedišta. Verzija s pet sjedišta nudi prtljažnik zapremine 670 litara, a preklapanjem stražnjih sjedišta prostor raste na 2.075 litara. Sedmosjed raspolaže s 581 litrom prtljažnog prostora kada je treći red preklopljen, dok se preklapanjem drugog reda dobiva 1.980 litara.

Veliki naglasak stavljen je i na sisteme pomoći vozaču. Iz Audija navode da Q7 može zapamtiti do pet različitih parkirnih manevara dužine do 200 metara i kasnije ih samostalno ponoviti, dok funkcija automatske vožnje unazad omogućava izlazak iz uskih prolaza bez intervencije vozača. U hitnim situacijama vozilo može prepoznati da vozač više ne reaguje, sigurno se zaustaviti i automatski pozvati pomoć.

Na evropskom tržištu u početku će biti dostupan s 3,0-litarskim V6 turbodizelskim motorom u izvedbama od 245 i 299 KS s 500, odnosno 630 Nm. Obje verzije koriste blagi hibridni sistem koji privremeno dodaje dodatnu snagu i poboljšava efikasnost.

Kako navodi Audi, na drugim tržištima, prije svega američkom, dizelski motor neće biti dostupan te će kupci moći birati isključivo benzinske izvedbe. Amerikanci će tako moći kupiti 2,9-litarski V6 benzinac od 429 KS, a u ponudi će biti i sportski SQ7 s 4,0-litarskim V8 motorom koji sada razvija 591 KS, što mu omogućava ubrzanje do 100 km/h za 3,7 sekundi,piše Vijesti

Među dostupnom opremom nalaze se adaptivni zračni ovjes, upravljanje svim točkovima i elektronski kontrolisani amortizeri. Sistem zračnog ovjesa može unaprijed prilagoditi vozilo prema podacima o ruti te spustiti karoseriju radi lakšeg ulaska putnika, a sportska izvedba dodatno smanjuje visinu automobila za 30 milimetara.

Prodaja novog Audija Q7 na pojedinim evropskim tržištima počinje već ovog mjeseca. U Njemačkoj osnovna izvedba Q7 TDI sa 245 KS kreće od 87.900 eura, dok snažniji model sa 299 KS ima početnu cijenu od 90.500 eura.

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