Objavljen kompletan tekst sporazuma SAD i Irana

Sada se pojavio i kompletan tekst sporazuma koji bi trebao donijeti mir zaraćenih strana i to na duže staze.

Sjedinjene Američke Države i Islamska Republika Iran zajednički su i u dobroj vjeri usaglasile sljedeće tačke:

1. Sjedinjene Američke Države i Islamska Republika Iran, kao i njihovi saveznici u trenutnom ratu, potpisuju ovaj Memorandum o razumijevanju (MoR) kako bi proglasili trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban, te se od sada obavezuju da neće pokretati nikakav rat niti bilo kakvu vojnu operaciju jedni protiv drugih, da će se suzdržati od prijetnje silom ili upotrebe sile jedni protiv drugih, te da će osigurati teritorijalni integritet i suverenitet Libana. Konačni sporazum će potvrditi trajni prekid rata na svim frontovima, uključujući Liban, kao i ostale odredbe ovog stava.

2. Sjedinjene Američke Države i Islamska Republika Iran obavezuju se na poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta druge strane, kao i na suzdržavanje od miješanja u unutrašnje poslove druge strane.

3. Sjedinjene Američke Države i Islamska Republika Iran obavezuju se na pregovore i postizanje konačnog sporazuma u roku od najviše 60 dana, uz mogućnost produženja tog roka uz obostrani pristanak.

4. Odmah po potpisivanju ovog Memoranduma o razumijevanju, Sjedinjene Američke Države će započeti s uklanjanjem svoje pomorske blokade i svih ometanja ili prepreka usmjerenih protiv Islamske Republike Iran, te će u potpunosti okončati pomorsku blokadu u roku od 30 dana. Tokom ovog perioda, promet brodova bit će srazmjeran obimu predratnog prometa koji obnavlja Islamska Republika Iran. Sjedinjene Američke Države se nadalje obavezuju da će povući svoje snage iz blizine Islamske Republike Iran u roku od 30 dana nakon postizanja konačnog sporazuma.

5. Po potpisivanju ovog Memoranduma o razumijevanju, Islamska Republika Iran će uložiti maksimalne napore kako bi osigurala aranžmane za siguran i besplatan prolaz komercijalnih brodova, isključivo na period od 60 dana, iz Perzijskog zaljeva do Omanskog mora i obrnuto. Promet komercijalnih brodova započet će odmah, a uzimajući u obzir potrebu za uklanjanjem tehničkih i vojnih prepreka te razminiranjem od strane Islamske Republike Iran, isti će biti uspostavljen u roku od 30 dana. Islamska Republika Iran vodit će dijalog sa Sultanatom Oman kako bi, u raspravi s ostalim obalnim državama Perzijskog zaljeva, definirala buduću upravu i pomorske usluge u Hormuškom moreuzu, u skladu s primjenjivim međunarodnim pravom i suverenim pravima obalnih država Hormuškog moreuza.

6. Sjedinjene Američke Države se obavezuju da će s regionalnim partnerima razviti konačan, obostrano usaglašen plan s najmanje 300 milijardi USD za obnovu i ekonomski razvoj Islamske Republike Iran. Mehanizam za implementaciju ovog plana bit će finaliziran kao dio konačnog sporazuma u roku od 60 dana. Sjedinjene Američke Države će odobriti sve potrebne licence, izuzeća i dozvole potrebne za relevantne finansijske transakcije.

7. Sjedinjene Američke Države se obavezuju da će ukinuti sve vrste sankcija protiv Islamske Republike Iran, uključujući rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, rezolucije Odbora guvernera IAEA-e, sve jednostrane sankcije SAD-u (primarne i sekundarne), prema dogovorenom rasporedu kao dijelu konačnog sporazuma. Islamska Republika Iran i Sjedinjene Američke Države potvrđuju ključnu važnost gore spomenutog pitanja ukidanja sankcija te izražavaju namjeru da odmah pristupe rješavanju ovih pitanja u pregovorima kako bi postigli obostrani sporazum o njima.

8. Islamska Republika Iran ponovo potvrđuje da neće nabavljati niti razvijati nuklearno oružje. Sjedinjene Američke Države i Islamska Republika Iran dogovorile su se da će pitanje raspolaganja zalihama obogaćenog materijala riješiti u skladu s mehanizmom koji će biti obostrano usaglašen prema rasporedu navedenom u stavu sedam, uz minimalnu metodologiju koja podrazumijeva osiromašivanje (down-blending) na licu mjesta pod nadzorom IAEA-e. Dvije strane su se također složile da će raspravljati o pitanju obogaćivanja i drugim obostrano usaglašenim pitanjima u vezi s nuklearnim potrebama Islamske Republike Iran, na osnovu zadovoljavajućeg okvira koji će biti ugovoren u konačnom sporazumu. Konačni sporazum će potvrditi odredbe ovog stava, a Islamska Republika Iran priznaje ključnu važnost gore spomenutih nuklearnih pitanja. Oni izražavaju namjeru da odmah pristupe rješavanju ovih pitanja u pregovorima kako bi postigli obostrani sporazum o njima.

9. Do postizanja konačnog sporazuma, Sjedinjene Američke Države i Islamska Republika Iran saglasne su da zadrže status quo. Islamska Republika Iran će zadržati trenutni status quo svog nuklearnog programa, a Sjedinjene Američke Države neće uvoditi nikakve nove sankcije niti će raspoređivati dodatne snage u regiji.

10. Sjedinjene Američke Države se obavezuju da će, odmah po potpisivanju ovog Memoranduma o razumijevanju i sve do ukidanja sankcija, Ministarstvo finansija SAD-a izdavati izuzeća za izvoz iranske sirove nafte, naftnih proizvoda i derivata, kao i za sve prateće usluge, uključujući bankovne transakcije, osiguranja, transport itd.

11. Sjedinjene Američke Države se obavezuju da će, nakon implementacije ovog Memoranduma o razumijevanju, staviti na potpuno raspolaganje zamrznuta ili ograničena sredstva i imovinu Islamske Republike Iran. Sjedinjene Američke Države i Islamska Republika Iran će tokom pregovora obostrano usaglasiti procedure u vezi s oslobađanjem ovih sredstava. Takva sredstva, bilo kroz zadržavanje na originalnom računu ili putem transfera, bit će u potpunosti upotrebljiva za plaćanje bilo kojem krajnjem korisniku kojeg imenuje Centralna banka Islamske Republike Iran. Sjedinjene Američke Države se obavezuju da će u skladu s tim izdati sve potrebne licence i odobrenja.

12. Sjedinjene Američke Države i Islamska Republika Iran saglasne su da će se uspostaviti izvršni mehanizam za praćenje uspješne implementacije ovog Memoranduma o razumijevanju i budućeg poštivanja konačnog sporazuma,pišu Vijesti

13. Nakon potpisivanja ovog Memoranduma o razumijevanju, a pod uslovom da započne implementacija stavova 1, 4, 5, 10 i 11 ovog Memoranduma o razumijevanju, te da se nastavi provođenje ovih mjera, Sjedinjene Američke Države i Islamska Republika Iran započet će pregovore o konačnom sporazumu isključivo u pogledu ostalih stavova.

14. Konačni sporazum bit će podržan obavezujućom rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a (UNSC).

Potpisivanje sporazuma zakazano je za petak u Švicarskoj.

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