Elektronske narukvice za nasilnike: Federacija BiH jača zaštitu žrtava

Sastanak je okupio ministra pravde i ministra unutrašnjih poslova FBiH, kantonalne ministre unutrašnjih poslova, policijske komesare te predstavnike međunarodne zajednice, s ciljem jačanja političke opredijeljenosti i operativne spremnosti za uvođenje elektronskog nadzora (EN) nad mjerama zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH).

Inicijativa dolazi kao odgovor na tekuće izazove u primjeni novog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama, posebno u pogledu izricanja i efikasnog nadzora nad mjerama zaštite. Uvođenje elektronskog nadzora ima za cilj povećanje sigurnosti žrtava nasilja, unapređenje provedbe zaštitnih mjera, te smanjenje rizika od ponavljanja nasilja i femicida.

Rick Holtzapple, šef Misije OSCE-a u BiH, naglasio je da je regulatorni okvir za implementaciju već uspostavljen, dodajući da se fokus sada mora usmjeriti na političku volju, koordinaciju i resurse kako bi se osigurala efikasna primjena.

Napomenuo je da se rasprava ne odnosi samo na nabavku tehnologije u ovom trenutku, već prvenstveno na razvoj operativnog modela koji će sistem učiniti efikasnim u praksi.

– Kada se izrekne mjera zaštite, žrtve moraju biti uvjerene da će ona biti provedena, a elektronski nadzor može ojačati to povjerenje i učvrstiti vjeru u institucije i vladavinu prava – rekao je Holtzapple.

Šefica UN Women u BiH Jo-Anne Bishop rekla je da sprečavanje nasilja i zaštita žrtava zahtijevaju više od zakonskih propisa, oni zahtijevaju efikasnu primjenu, odgovornost i koordinirano djelovanje institucija.

– Novi Zakon o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama pruža važan okvir usklađen sa standardima Istanbulske konvencije. Elektronski nadzor može ojačati sigurnost žrtava nasilja i omogućiti blagovremen odgovor institucija na kršenja mjera. Današnji sastanak predstavlja važan korak ka osiguranju efikasne primjene ovog mehanizma širom Federacije Bosne i Hercegovine – rekla je Bishop.

Ističući važnost praktične primjene zakona i podzakonskih akata koji se odnose na elektronski nadzor, federalni ministar pravde Vedran Škobić naglasio je koliko je važno osigurati da mjere zaštite ne budu samo pravno zagarantirane, već i efikasno provedene u praksi.

U skladu s tim, kantoni će u budućnosti raspolagati adekvatnim sredstvima koja će služiti kao ključni instrumenti za zaštitu žrtava nasilja.

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak naglasio je da je, u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova donijelo značajne podzakonske akte relevantne za postupanje policije u slučajevima nasilja.

– Donošenjem novih propisa unaprijedili smo i standardizirali rad policijskih službenika kroz obaveznu procjenu rizika i efikasnu provedbu mjera prema počiniocima nasilja, a sve s ciljem jačanja zaštite žrtava. Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova nastavlja aktivnosti na uspostavi jedinstvene baze podataka i ostaje spremno pružiti punu profesionalnu i operativnu podršku svim inicijativama koje doprinose efikasnijem institucionalnom odgovoru na nasilje- naveo je Isak,piše Vijesti

Učesnici su ponovo potvrdili snažnu političku posvećenost potpunoj operacionalizaciji elektronskog nadzora nad mjerama zaštite, shvativši da odgađanja mogu ostaviti žrtve u stalnom riziku.

Dogovorili su se o uspostavi koordinacije između FBiH i kantona pod vodstvom Federalnog ministarstva pravde i uz podršku Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, kako bi se razgovaralo o operativnom modelu za implementaciju elektronskog nadzora koji će odgovoriti na postojeće potrebe, izazove i, u konačnici, doprinijeti zaštiti sigurnosti žrtava. Također, obavezali su se da će obaviti analizu mogućih modela implementacije i potrebnih resursa kako bi se procijenili troškovi i planirao budžet.

Misija OSCE-a u BiH i UN Women u BiH nastaviće pažljivo pratiti, učestvovati i podržavati provedbu obaveza dogovorenih na današnjem sastanku.

Jačanjem zaštite, prevencije i institucionalnog odgovora, ova inicijativa doprinosi većoj sigurnosti zajednica, većem javnom povjerenju, te sigurnosti i stabilnosti u BiH na dugoročnom planu, saopćeno je iz OSCE-a.

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