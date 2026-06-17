Sudija koji je Messiju oprostio crveni karton u VAR sobi na meču Švicarska-BiH

Jedno ime će privući dosta pažnje.

Od ranije je poznato je glavni sudija Joao Pineiro, dok će mu se u ulozi asistenata naći Bruno Jesus i Luciano Maija, dok će četvrti arbitar biti Jusuke Araki.

Glavni za VAR će biti zadužen Denis Higler, dok će mu asistent biti Tomasz Kviatkovski, a s njima će tu biti i Fu Ming,pišu Vijesti

Kviatkovski je privukao pažnju noćas kada je bio zadužen za VAR u susretu Argentine i Alžira, iz razloga što nije pozvao glavnog sudiju Simona Marčinjaka da odluči da li je Lionel Messi zasluži crveni karton za prekršaj.

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