Nova senzacija na Mundijalu: Portugal i hrabri Kongo podijelili bodove

Fudbaleri Portugala i Konga odmjerili su snage u okviru prvog kola Svjetskog prvenstva, a meč iz Hjustona okončan je rezultatom 1:1.Prije samog početka utakmice dogodile su se vrlo emotivne scene, s obzirom na to da je cijeli stadion još jednom odao počast bivšem reprezentativcu Portugala i članu Liverpula, Diogu Žoti, koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći.

Već nakon šest minuta igre Portugalci su stigli do vodstva. Neto je odlično ubacio s lijeve strane, a Neveš je sjajno reagovao i pogodio glavom za prednost svoje ekipe.

Nakon toga uslijedila je prava uspavanka na stadionu. Vrijedi istaći pokušaje Kajembea i Moutoussamyja, ali se rezultat nije mijenjao sve do četvrte minute sudijske nadoknade prvog poluvremena, kada se Vissa odlično snašao u šesnaestercu i glavom pogodio za izjednačenje.

U drugom poluvremenu prvi su zaprijetili Portugalci preko Kansela, koji je postigao pogodak, ali je isti poništen zbog nedozvoljene pozicije. Nakon toga uzvratili su fudbaleri Konga preko Bakambua, koji je zatresao stativu gola.

Poslije toga iskusni Ronaldo imao je dvije velike prilike, ali je oba puta šutirao pored gola.nače, Ronaldo je ispisao stranice historije, s obzirom na to da je postao najstariji igrač na terenu (izuzimajući golmane) koji je ikada započeo jednu utakmicu na Svjetskim prvenstvima. Ovaj nevjerovatni podvig ostvario je sa tačno 41 godinom i 132 dana starosti.

U narednom kolu Portugal će odmjeriti snage s Uzbekistanom, dok će Kongo igrati protiv Kolumbije.

Portugal – Kongo 1:1

Kraj utakmice i podjela bodova u Hjustonu.

90+5′ – Bez opasnosti po gol Konga.

90+4′ – Korner za Portugal.

90+2′ – Araujo je sada bezobrazno faulirao napadača Konga, ali je dobio samo žuti karton.

90′ – Fernandeš je šutirao tik pored gola. Igrat će se pet minuta nadoknade.

88′ – Semedo je “požutio”.

83′ – Ramos je na terenu umjesto Vitinhe.

74′ – Ronaldo je ponovo šutirao pored gola.

73′ – Leao i Semedo su na terenu umjesto Neta i Mendeša.

72′ – Nastavljen je susret.

69′ – U toku je pauza za osvježenje.

67′ – Velika prilika za Portugal. Ronaldo je loše šutirao iz dobre pozicije nakon ubačaja sa desne strane.

57′ – Bakambu je pogodio stativu gola Portugala, ali je sviran faul u napadu prije toga.

55′ – Cancelo je zatresao mrežu Konga, ali je bio u ofsajd poziciji. Ispravna odluka sudije.

50′ – Bakambu je šutirao, ali golman Costa brani njegov udarac.

46′ – Počelo je drugo poluvrijeme u Hjustonu. Conceicao je u igri umjesto Silve,piše AvazKraj prvog poluvremena. Portugal poveo preko Neveša, a Wissa u finišu susret izjednačio rezultat.

45+4′ – GOOOOOOOOOOOOLL. Wissa glavom pogađa za 1:1.

45+2′ – Nakon dobre kontre Konga, lopta je stigla do Moutoussamyja koji šutira, ali ga je jedan defanzivac Portugala izblokirao.

45′ – Igrat će se četiri minute izgubljenog vremena.

42′ – Ništa zanimljivo se ne dešava u ovim trenucima susreta.

33′ – Kayembe je šutirao sa distance, ali je to odbranio Costa.

31′ – Mbepma je prvi zapisani igrač Konga.

25′ – Nastavljen je susret.

23′ – U toku je pauza za osvježenje igrača.

18′ – Mendeš je odigrao za Fernandeša koji šutira malo pored gola.

15′ – Dva igrača Portugala su ostala na terenu ležati, a sudija iz Katara samo odmahuje rukama.

14′ – Bernando Silva je faulirao jednog igrača Konga na sredini terena i postao prvi igrač upisan u bilježnicu glavnog arbitra.

10′ – Prva prilika za Kongo! Wissa je šutirao, a lopta odlazi tik pored gola.6′ – GOOOOOOOOOOOO, Portugal vodi. Neto je ubacio, a Neveš sjajno glavom pogađa za 1:0.

1′ – Počela je utakmica. Prvi sa centra su krenuli fudbaleri Portugala.18:30 – Portugal trenutno zauzima visoko peto mjest među najboljim reprezentacijama svijeta i apsolutni je favorit u ovom meču, dok DR Kongo ulazi u susret kao autsajder.

18:20 – Ove dvije reprezentacije nikada ranije nisu odmjerile snage. Portugal, predvođen Ronaldom i Fernandešom, želi na najbolji način otvoriti prvenstvo.

18:10 – Portugalci na ovo Svjetsko prvenstvo dolaze s najvišim ambicijama i ciljem da odu do samog kraja. S druge strane, za DR Kongo je sam plasman na smotru najboljih ogroman uspjeh, a večeras igraju rasterećeno.

18:00 – Selektori Roberto Martines (Roberto Martinez) i Sebastijan Dežabr (Sebastien Desabre) odabrali su početne sastave za večerašnji susret.

Portugal: Costa, Cancelo, Araujo, Veiga, Mendes, Neves, Vitinha, Silva, Fernandes, Neto, Ronaldo.

DR Kongo: Mpasi-Nzau, Masuaku, Kapuadi, Tuanzebe, Mbemba, Wan-Bissaka, Moutoussamy, Mukau, Kayembe, Wissa, Bakamu.

Facebook komentari