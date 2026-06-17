Novac i sreća stižu i mijenjaju vam život: Ova 3 znaka horoskopa imaju razlog za slavlje!

Prema prognozi astrologa Rubi Mirande, od 16. juna 2026. godine počinje srećan period za tri horoskopska znaka. Razlog za to je direktno kretanje Jupitera, planete koja se povezuje sa srećom, prosperitetom, napretkom i novim prilikama.

RIBE

Ribe će od 16. juna biti posebno inspirisane i pune kreativne energije. Direktan Jupiter pojačava njihovu maštu i otvara vrata novim idejama, projektima i umetničkim poduhvatima. Ono što započnu sada moglo bi da im donese veliko zadovoljstvo i dugoročnu korist u obliku dobre zarade.

Pripadnici ovog znaka mogli bi da pronađu novu strast ili aktivnost koja će ih potpuno zaokupiti i udaljiti od svakodnevnog stresa. Osećaj ispunjenosti biće toliko snažan da će mnogi imati utisak da im se sreća jednostavno osmehnula.

LAV

Lavovi će konačno dobiti potvrdu da su bili u pravu kada su verovali da ih čekaju bolji dani. Njihova ambicija i samopouzdanje biće na vrhuncu, a okolnosti će se složiti upravo onako kako su priželjkivali.

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Ovo je idealan trenutak za pokretanje novih projekata, donošenje važnih odluka ili prihvatanje poslovnih izazova. Lavovi ne bi trebalo da oklevaju, jer će im sreća biti naklonjena više nego inače. Kada se odvaže na korak napred, univerzum će im pružiti dodatnu podršku i otvoriti vrata novih mogućnosti.

DJEVICA

Djevice bi mogle da dožive sreću na neočekivan način, kroz promjenu razmišljanja. Iako su poznate po tome da vole rutinu i jasno definisana pravila, ovog puta biće spremne da prihvate nove ideje i drugačije poglede na život.

Upravo ta otvorenost mogla bi da im donese velike koristi. Astrolog Rubi Miranda ističe za portal “Your Tango” da će Djevice ovog dana lakše izlaziti iz zone komfora, prihvatati spontane odluke i pružati šansu stvarima koje ranije ne bi ni razmatrale. Takav pristup mogao bi da im donese nove prilike, zanimljiva poznanstva i neočekivane uspjehe, piše naj žena.

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