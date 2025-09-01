Evo kakav je trenutno Trampov rejting: Iznenađujući rezultati ankete

Rejting predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa povećan je u avgustu za dva procentna poena u odnosu na jul i trenutno iznosi 44 posto, pokazuje anketa koju je sproveo CBS News.

Republikanci i Trampovi pristalice najviše ga procjenjuju prema politici imigracije i deportacija, čak važnijoj od ekonomskih i inflacionih tema, a kriminal takođe smatraju ključnim pitanjem. U posljednje vrijeme raspoređivanje Nacionalne garde u Vašingtonu skrenulo je pažnju sa inflacije, što je predsjednikovoj bazi donekle poboljšalo rejting.

Podrška među republikancima ponovo je iznad 90 procenata, dok je opšti rejting stabilan, uz rast od dva procentna poena nakon dugotrajnog pada. S druge strane, oni koji procjenjuju njegov rad prema ekonomskim i inflacionim politikama uglavnom ga ne odobravaju, posebno zbog inflacije.

Mala grupa ljudi koja ne odobrava njegov rad zbog inflacije, ali ga podržava po pitanju imigracije, i dalje generalno podržava predsjednika.

Mnogi Amerikanci smatraju da su Trampovi potezi negativno uticali na njihovu finansijsku situaciju. Četiri od deset Amerikanaca priznaju da kupuju manje zbog carina, dok sedam od deset republikanaca smatra da građani treba da budu spremni da plaćaju više kako bi podržali njegovu trgovinsku politiku, bez obzira na prihode.

Stanovišta o uticaju carina na radna mjesta podijeljena su – relativno više ljudi vjeruje da će one otvoriti nova radna mjesta u proizvodnji, nego što misli da će ih ugroziti, pri čemu su republikanci najviše skloni tom mišljenju.

Dvije trećine Amerikanaca smatra da Tramp pokušava da proširi ovlaštenja predsjednika, što većina ne podržava i smatra da ovlaštenja ne treba mijenjati.

Kada je riječ o raspoređivanju Nacionalne garde u američkim gradovima, većina onih koji to podržavaju su Trampove pristalice. Oni vjeruju da prisustvo garde smanjuje kriminal i čini ih sigurnijima, čak i ako ne žive u gradovima. Većina Amerikanaca, međutim, smatra da bi time bila ugrožena njihova prava i slobode.

