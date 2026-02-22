KO je ubijeni EL MENCHO, najveći NARKO BOS na svietu

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, poznat kao El Mencho, rođen je 1966. godine u ruralnom dijelu savezne države Jalisco, u siromašnoj porodici s više djece. Kao mlad otišao je u Sjedinjene Američke Države, gdje je uhapšen zbog trgovine drogom i deportovan u Meksiko. Po povratku se priključio Kartelu Milenio, regionalnoj kriminalnoj organizaciji povezanoj sa Sinaloa kartelom Joaquína “El Chapa” Guzmána.

Nakon hapšenja lidera Kartela Milenio Oscara Valencije, poznatog kao El Lobo, organizacija se raspala. Oseguera je bio dio frakcije koja se odvojila i oko 2010. godine formirala Kartel Jalisco Nova Generacija (CJNG), čiji je neprikosnoveni vođa ubrzo postao.

CJNG Cartel Members have launched mass attacks across Mexico after their leader was taken out in a special operation. I edited this compilation together so you can see how bad it really is! pic.twitter.com/UQkhHePnE1 — Matt Wallace (@MattWallace888) February 22, 2026

Brutalniji i militariziraniji od El Chapa

Za razliku od El Chapa, koji je decenijama bio simbol meksičkog narko-podzemlja, El Mencho je predstavljao novu generaciju — brutalniju i militariziranu. CJNG je pod njegovim vodstvom postao poznat po napadima na vojsku, obaranju helikoptera, korištenju dronova s eksplozivom i masovnim blokadama gradova, navode meksički i američki mediji. Do sredine 2010-ih Oseguera je smatran jednim od najmoćnijih kriminalnih lidera u Meksiku, s mrežom koja se proširila širom zemlje i na tržište SAD-a.

Kartel se proširio na trgovinu kokainom, metamfetaminima i posebno fentanilom prema tržištu SAD-a, s milijardskim prihodima. Američke vlasti nudile su nagradu od 15 miliona dolara za informacije koje bi dovele do njegovog hapšenja.

Jalisco u ratu nakon El Manchove smrti

Nakon potvrde El Manchove smrti, u saveznoj državi Jalisco izbili su sukobi između narko-kartela i vojske. Banditi su upali na aerodrom i zaprijetili da će svako biti ubijen, kriv ili nedužan, ako bude vani nakon 14 sati po lokalnom vremenu. Pale se vozila, postavljaju barikade, a guverner Jaliscoa pozvao je stanovništvo da ostane kod kuće dok se situacija ne smiri.

Facebook komentari