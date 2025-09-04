“CRNA TROJKA” U KADRU IZ NOĆNE MORE EVROPE! Ovo je Si Đinping sanjao, a u svetu može da izazove TEKTONSKI POTRES!

Vladimir Putin, Si Đinping, Kim Džong Un rame uz rame – to je slika koja bi, da je objavljena prije samo nekoliko godina, bila ismijana kao nešto što je sigurno produkt fotošopa. Ko je ovako nešto uopšte mogao da zamisli: lideri Rusije i Kine, u pratnji sjevernokorejskog diktatora, čije su pokušaje da se naoruža ranije u UN kritikovali upravo Moskva i Peking. Sada, od njegovog naoružanja najviše koristi ima Putin, a ispostavilo se da postoji neko je duže vrijeme planirao da ovakvu sliku prikaže svijetu – Si Đinping.

Vojnici su na vojnoj paradi u Kini marširali u savršenom skladu, a svaki udar čizme odjekivao je kroz tribine na Trgu Tjenanmen pred 50.000 zvanica.

Putin, Si i Kim rame uz rame u Kini

Parada je zatim predstavila novo oružje, među njima:

Interkontinentalni balistički projektil

Laserske sisteme

“Robotske vukove”

Nuklearnu trijadu

Nebo iznad Pekinga ispunio je prelet borbenih aviona, a potom i hiljade belih golubova i balona. Ali jedan od najupečatljivijih trenutaka kineske vojne parade dogodio se prije nego što je ispaljen prvi počasni plotun.

Dramatične promjene u geopolitičkom pejzažu, koje uključuju rusku invaziju i, možda najbitnije, ponovni izbor Donalda Trampa za predsjednika Amerike, spojile su Si Đinpinga, Vladimira Putina i Kim Džong Una u onome što mnogi stručnjaci nazivaju drastičnom promjenom globalne ravnoteže snaga.

U srijedu ujutru po lokalnom vremenu, predsjednici Kine, Rusije i Severne Koreje predvodili su grupu od više od 20 svetskih lidera koji su koračali ka govornici na Trgu Tjenanmen u Pekingu kako bi gledali paradu povodom “Dana pobede”, kojom je obilježen kraj Drugog svjetskog rata.

Ipak, kako se proslava završila, a slike sa parade obišle svet (i naravno izazvale Trampovu reakciju), Peking, Moskva i Pjongjang će morati da se suoče sa značajnim domaćim izazovima koji bi mogli da pomere njihov fokus sa globalne politike moći.

Izazovi Moskve, Pekinga i Pjongjanjga

Kineska ekonomija, inače druga najveća na svijetu poslije američke, stagnira usred deflatornog pritiska, sporog rasta i kolabirajućeg sektora nekretnina. Rusija odbija da preduzme korake kako bi okončala rat sa Ukrajinom koji bijesni, sa sve većim gubicima na obje strane.

Iako je sjevernokorejska ekonomija 2024. godine rasla najbržim tempom u posljednjih osam godina, prema podacima južnokorejske Centralne banke, rast nije bio posljedica promjene u Kimovom pristupu, već posljedica njegove odluke da proda ogromne količine raketa i municije Rusiji. Dok Kim procenjuje izglede za veću interakciju sa novim liberalnim predsednikom Južne Koreje, Li Džae Mjungom, ekonomsko stanje njegove zemlje u velikoj mjeri zavisi od toka nepredvidivog sukoba koji se odvija hiljadama kilometara daleko.

Iako su Si i Putin proglasili “neograničeno” partnerstvo, analitičari kažu da Peking negoduje zbog rata u Ukrajini i direktne podrške Sjeverne Koreje istom. Si Đinping želi da uravnoteži svoj savez sa Rusijom i Severnom Korejom, dok istovremeno pokušava da izbjegne sankcije od Amerike i drugih saveznika Ukrajine.

“Osa prevrata”

Ali simbolika vezana za prvi sastanak Sija, Putina i Kima bila je toliko snažna da je pretila da zasjeni ogromnu vojnu paradu koja se odvijala na ulicama Pekinga.

Slike koje dolaze iz Kine dokazuju da je “osa prevrata”“, sa Sijem kao središnjom figurom, prevazišla hipoteze i ušla u neuredno područje realpolitike.

Ostaje da se vidi kako će se upečatljiva fotografija pretvoriti u akciju, ali lideri od Vašingtona i Londona do Tokija i Seula sigurno su ovo posmatrali sa mešavinom radoznalosti i uznemirenosti, piše espreso.

Facebook komentari