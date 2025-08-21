Hamas upao u bazu izraelske vojske, IDF priznao “neuspjeh”

Prema nalazima istrage IDF-a o incidentu, operativci Hamasa izašli su iz tunela 40-50 metara udaljenog od položaja agresorskih snaga, koji je služio trupama izraelske pješadijske brigade Kfir i 74. bataljona 188. oklopne brigade.Pokušali oteti izraelske vojnike?

Tunel je bio poznat vojsci, a dio njega – uključujući glavno okno – prethodno je srušen. Naoružani napadači su očigledno iskopali novo okno koristeći postojeći podzemni prolaz tokom napada.

Kako prenosi Times of Israel, pripadnici Hamasa su se podijelili u tri grupe, jedna je bila stacionirana na zemljanom nasipu radi supresivne vatre, druga se uputila prema zgradi u logoru u kojoj nije bilo vojnika, a treća je napala zgradu u kojoj je bio stacioniran vod vojnika. Cilj je navodno bio da otmu izraelske vojnike.

“Komandant voda i još jedan vojnik čuli su buku izvan zgrade i krenuli van, gdje su se našli pod vatrom naoružanih pripadnika Hamasa. Oficir je zatim utrčao natrag unutra i probudio druge vojnike koji su spavali, te su svi zauzeli položaje unutar zgrade.

Dva naoružana pripadnika Hamasa provalila su u zgradu u kojoj su bili stacionirani vojnici. Operativci su bacali granate i otvorili vatru dok su vojnici uzvraćali vatru, u razmjeni vatre koja je trajala oko pet minuta”, prenosi Times of Israel.Borbe su se vodile i ispred zgrade s dodatnim naoružanim ljudima iz iste grupe.

Prema istrazi Izraelskih odbrambenih snaga, najmanje jednog od naoružanih napadača ubili su vojnici u zgradi, dok je drugi pobjegao i ubijen vani.

U razmjeni vatre ranjena su navodno samo tri izraelska vojnika, jedan teško, a dva lakše. Stanje teško ranjenog vojnika se od tada poboljšalo.

U međuvremenu, tenk 74. bataljona granatirao je praznu zgradu u koju su naoružani ljudi ušli, nakon što je uočio vatru iz RPG-a iz nje, “ubivši najmanje dvojicu”.

Navodno ubijeno 15 Palestinaca

Drugi tenk, prenosi IDF, uočio je operativca Hamasa unutar logora koji se spremao ispaliti RPG i “pregazio ga”.

“Još jedan operativac je ubijen od tenkova u blizini, a otprilike tri sata kasnije – mnogo nakon što je glavni dio borbi završen – još jedan naoružani napadač je uočen kako pokušava pobjeći i ubijen je od strane oklopnih snaga.

Borbe unutar logora trajale su ne duže od 10 minuta prije nego što su naoružani ljudi počeli pokušavati pobjeći nazad u tunel”, prema istrazi IDF-a. Dronovi i helikopteri izraelskog ratnog vazduhoplovstva također su poslani i “napali su naoružane ljude u bijegu”.

Kako javlja IDF, ukupno je osam naoružanih pripadnika Hamasa ubijeno unutar položaja i u području oko njega, a još sedam operativaca – koji su ispaljivali minobacače – eliminisano je na periferiji, uglavnom vazdušnim napadima. Istraga IDF-a je otkrila da je otprilike osam naoružanih ljudi uspjelo pobjeći natrag u tunel.

