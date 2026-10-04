Stotine ukrajinskih dronova iznad Rusije: Na udaru Moskva i energetska postrojenja

Jedan od većih koordiniranih napada dronovima od početka rata u Ukrajini u toku je iznad teritorije Rusije. Prema navodima lokalnih izvora, stotine ukrajinskih bespilotnih letjelica ušle su duboko u ruski zračni prostor, dok je zračna opasnost proglašena u više regija.Zračni prostor

Prema dostupnim podacima i mapama zračnog prostora, dronovi se kreću u dva glavna pravca.

Jedan od njih vodi prema Moskvi i Moskovskoj oblasti. Zbog opasnosti od napada aktivirani su sistemi protuzračne odbrane, dok su na pojedinim aerodromima u okolini ruske prijestolnice privremeno uvedena ograničenja u civilnom zračnom saobraćaju.

Drugi pravac napada obuhvata jug Rusije. Prema navodima lokalnih izvora, bespilotne letjelice kreću se od područja uz ukrajinsku granicu preko Rostovske oblasti prema Kalmikiji,piše Avaz

Kao moguće mete navode se vojna logistika, kao i naftna i druga energetska postrojenja.

Snažne detonacije

Stanovnici pojedinih područja prijavljuju snažne detonacije i bljeskove na nebu, dok ruska protivzračna odbrana pokušava presresti letjelice.

Za sada nema pouzdanih podataka o ukupnoj materijalnoj šteti i eventualnim žrtvama. Razmjeri napada i njegove posljedice bit će jasniji nakon što bude dostupno više zvaničnih informacija.

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