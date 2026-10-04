Dan žalosti u Jablanici

Odluku o proglašenju Dana žalosti donio je načelnik Jablanice Emir Muratović.

Dan žalosti bit će obilježen spuštanjem zastava na pola koplja na zgradi Općine, kao i na zgradama javnih preduzeća, ustanova i drugih institucija na području Jablanice.

Na Dan žalosti neće se moći održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima. Javne ustanove i organizatori kulturnih, sportskih i drugih manifestacija, fizičke i pravne osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost, kao i elektronski i drugi mediji s područja Općine, dužni su svoje programe i sadržaje prilagoditi obilježavanju ovog dana,pišu Vijesti

Jablanicu su u noći s 3. na 4. oktobar 2024. godine pogodile katastrofalne poplave i klizišta, a najteže posljedice zabilježene su u Donjoj Jablanici, gdje je došlo do razornog nanosa kamenja i stijenskog materijala s obližnjeg kamenoloma.

U ovoj nezapamćenoj tragediji život je izgubilo 19 osoba, dok je materijalna šteta na stambenim objektima i infrastrukturi iznosila desetine miliona maraka.

U Bosni i Hercegovini tada je smrtno stradalo ukupno 27 ljudi – 19 u Donjoj Jablanici, pet u Konjicu i tri u Fojnici.

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