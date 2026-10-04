Otvorena biračka mjesta širom države: Građani biraju novu vlast, prvi put se koriste nove tehnologije

Građani Bosne i Hercegovine danas biraju novu vlast, a tačno u sedam sati otvorena su biračka mjesta širom BiH.Tačno 7.028 kandidata s lista 75 političkih stranaka i 29 koalicija očekuju podršku birača, koji će odabrati 518 nositelja mandata. Pravo glasa, prema podacima CIK-a BiH, ima 3.408.517 građana.

Stigli skeneri

Građani biraju članove Predsjedništva BiH, te zastupnike u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, Narodnoj skupštini RS, predsjednika i potpredsjednika RS, te zastupnike u skupštinama deset kantona u FBiH.

Prvi put u historiji ove zemlje, izbori bi trebali biti transparentniji i pošteniji, jer će na 5.569 biračkih mjesta, među kojima je i 5.121 redovno, biti raspoređeni uređaji za biometrijsku identifikaciju birača i skeneri za automatsku evidenciju i prebrojavanje glasova. Zato će prvi preliminarni rezultati izbora biti poznati već u 20 sati, sat nakon zatvaranja birališta.

– Bit će onemogućeno da jedan birač više puta glasa, jer do sada je mogao s 10 različitih ličnih karata. Spriječit će se da nakon završetka glasanja članovi biračkih odbora, po nalogu svog političkog subjekta, zloupotrebljavaju neiskorištene listiće, popunjavaju ih, falsifikuju potpise na izvodu iz centralnog biračkog spiska. Upravo takvi članovi odbora neće moći važeće listiće, dodavanjem preferencije još jednom subjektu, praviti nevažećim. S te strane ovi će izbori odgovarati izbornoj volji birača – kaže pravni ekspert i nekadašnji član i predsjednik CIK-a BiH Vehid Šehić,piše Avaz

Gotovo 30.000 posmatrača

Glasat će se i u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH u 13 država. Opće izbore pratit će gotovo 30.000 posmatrača, od kojih je CIK BiH do petka akreditirala 2.432. Među njima su posmatrači iz 1.557 udruženja građana, 756 međunarodnih i 119 izbornih posmatrača političkih stranaka. Lokalne izborne komisije akreditirale su gotovo 25.000 posmatrača političkih subjekata.

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