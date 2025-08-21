Palestinci bježe iz Gaze nakon što je Izrael objavio prve ofanzive

Izraelske trupe su uspostavile uporište na periferiji Gaze – grada u kojem živi više od milion Palestinaca – nakon višednevnog intenzivnog bombardovanja i artiljerijske paljbe.

To je navelo generalnog sekretara UN-a, Antónia Guterresa, da ponovo pozove na hitan prekid vatre „kako bi se izbjegla smrt i razaranje“ koje bi napad „neizbježno izazvao“.

Izrael želi pokazati da nastavlja s planom da zauzme cijelu Gazu, uprkos međunarodnim kritikama.

Glasnogovornik vojske: Trupe već aktivne

Portparol izraelske vojske rekao je da trupe već djeluju u područjima Zeitoun i Jabalia kako bi pripremile teren za ofanzivu koju je ministar odbrane Israel Katz odobrio u utorak, a koja će kasnije ove sedmice biti predstavljena sigurnosnom kabinetu.

Oko 60.000 rezervista biće pozvano početkom septembra kako bi se oslobodile aktivne trupe za operaciju.

Premijer Benjamin Netanyahu rekao je da “skraćuje rokove” za zauzimanje, kako je opisao, “posljednjih uporišta terora” u Gazi.

U saopštenju, Hamas je optužio izraelskog premijera da nastavlja „brutalan rat protiv nevinih civila u Gazi“ i kritikovao njegovo „zanemarivanje“ novog prijedloga o prekidu vatre koji su predložili regionalni posrednici. Izrael se još nije zvanično oglasio o prijedlogu.

Očekuje se da će stotine hiljada Palestinaca iz Gaze biti naređeno da se evakuišu prema skloništima u južnoj Gazi, dok pripreme za izraelsko zauzimanje grada traju.

Izraelski saveznici osudili plan

Mnogi izraelski saveznici osudili su ovaj plan. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron upozorio je u srijedu da on „može samo dovesti do katastrofe za oba naroda i prijeti da gurne cijeli region u ciklus trajnog rata“.

Međunarodni komitet Crvenog krsta (ICRC) također je upozorio da bi dalja raseljavanja i intenziviranje sukoba mogli dodatno pogoršati već katastrofalnu situaciju za 2,1 milion stanovnika Gaze.

Izraelska vlada je objavila namjeru da zauzme cijelu Pojas Gaze nakon što su prošlog mjeseca propali indirektni pregovori s Hamasom o prekidu vatre i razmjeni talaca.

Govoreći na televizijskom brifingu u srijedu, portparol izraelske vojske brigadni general Effie Defrin rekao je da je Hamas „iznuren i oslabljen“ nakon 22 mjeseca rata.

„Produbićemo štetu Hamasu u Gazi, uporištu njihove vladine i vojne terorističke infrastrukture“, rekao je. „Uništavaćemo terorističku infrastrukturu iznad i ispod zemlje i prekinuti ovisnost stanovništva o Hamasu.“

Ali, Defrin je rekao da vojska „ne čeka“ da započne operaciju.

„Već smo započeli preliminarne akcije i izraelske trupe već drže periferiju Gaze.“

Dve brigade trenutno djeluju u četvrti Zeitoun, gdje su nedavno pronašli podzemni tunel s oružjem, dok treća brigada djeluje u oblasti Jabalia, dodao je.

Kako bi se „minimizirala šteta po civile“, rekao je, civilnom stanovništvu Gaze biće naređeno da se evakuiše radi njihove sigurnosti.

“Situacija opasna i nepodnošljiva”

Portparol civilne zaštite pod Hamasom u Gazi, Mahmoud Bassal, rekao je za AFP u utorak da je situacija „veoma opasna i nepodnošljiva“ u četvrtima Zeitoun i Sabra.

Agencija je saopštila da su izraelski napadi i granatiranja u srijedu ubili 25 ljudi širom Gaze, uključujući troje djece i njihove roditelje čija je kuća bombardovana u naselju Badr u izbjegličkom kampu Shati, zapadno od Gaze.

Defrin je rekao da izraelska vojska također čini sve da ne ugrozi 50 talaca koje Hamas još drži u Gazi, od kojih se vjeruje da je njih 20 još uvijek živo. Njihove porodice strahuju da bi ofanziva u Gazi mogla ugroziti njihove živote.

ICRC je upozorio na katastrofalnu situaciju i za palestinske civile i za taoce ako dođe do intenziviranja sukoba.

„Nakon mjeseci neprekidnih neprijateljstava i ponovnog raseljavanja, stanovnici Gaze su potpuno iscrpljeni. Ono što im treba nije više pritiska, već olakšanje. Ne više straha, već prilika da odahnu. Moraju imati pristup osnovnim sredstvima za život u dostojanstvu: hrani, lijekovima i higijenskim potrepštinama, čistoj vodi i sigurnom skloništu“, navodi se u saopštenju.

„Bilo kakvo daljnje intenziviranje vojnih operacija samo će produbiti patnju, razdvojiti više porodica i izazvati nepovratnu humanitarnu krizu. Životi talaca također mogu biti ugroženi“, dodaje se.

Pozvali su na hitan prekid vatre i brz, nesmetan prolaz humanitarne pomoći širom Gaze.

Generalni sekretar UN-a također je pozvao na bezuslovno oslobađanje svih talaca koje drži Hamas.

Posrednici Katar i Egipat pokušavaju postići dogovor o prekidu vatre i predstavili su novi prijedlog za 60-dnevno primirje i oslobađanje oko polovine talaca, koji je Hamas prihvatio u ponedjeljak.

Izrael još nije formalno odgovorio, ali su izraelski zvaničnici u utorak insistirali da više neće prihvatiti djelimične sporazume i traže sveobuhvatan dogovor koji bi uključivao oslobađanje svih talaca.

U srijedu je Hamas optužio Netanyahua da zanemaruje prijedlog posrednika za prekid vatre i nazvao ga „pravom preprekom svakom dogovoru“, navodi se u izjavi koju prenosi Reuters.

Izraelska vojska je započela kampanju u Gazi kao odgovor na Hamasov napad na južni Izrael 7. oktobra 2023, u kojem je ubijeno oko 1.200 ljudi, a 251 osoba je uzeta za taoca,pišu Vijesti

Od tada je u Gazi ubijeno najmanje 62.122 ljudi, prema podacima ministarstva zdravlja u toj enklavi. UN i druge međunarodne organizacije ove brojke navode kao najpouzdaniji izvor informacija o žrtvama.

Facebook komentari