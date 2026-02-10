Cigarete opet poskupljuju, hoće li nestati s polica!?

Od petka će se primjenjivati novi cjenovnik za cijene cigareta koje distribuira Tvornica duhana Rovinj (TDR), Philip Morris BH i Nelt. Ovime su potvrđene informacije koje je objavio portal Vijesti.ba.

Radi se o još jednom u nizu poskupljenja u posljednjih nekoliko godina, što je teret kojeg trgovci više ne mogu podnijeti. Prema podacima do kojih smo došli, trenutna zarada trgovaca po jednoj kutiji cigareta iznosi devet feninga.

Međutim, minimalna marža u praksi se gotovo u potpunosti poništava troškovima koji prate prodaju.

Konkretno, na primjeru kutije cigareta čija je cijena 6 KM, trgovačka marža iznosi oko 1,85 posto, što je znatno ispod nivoa koji bi omogućio održivu prodaju.

Kod plaćanja karticom, bankarska provizija po transakciji iznosi približno isto koliko i kompletna zarada trgovca, dakle oko devet feninga po kutiji. Time se zarada svodi na nulu.

Ako se na to dodaju dodatni nameti i operativni troškovi prodaja cigareta gura trgovce u minus.

To ih je posljednjih nekoliko godina, zbog stalnih povećanja cijena i rasta troškova poslovanja, a ne mijenjanja marži, dovelo u situaciju da su u realnom gubitku na ovom proizvodu.

Uostalom, povećanjem minimalne plate, računica je da je svaka marža ispod 5 posto neisplativa. Sve drugo stvara privid velikih prometa od kojih trgovci nemaju koristi, naprotiv dolaze u fazu da počinju poslovati u minusu kada su u pitanju cigarete,a u cijelom lancu profitiraju samo distributeri i proizvođači,pišuVijesti

S novim povećanjem cijena prodaja cigareta postaje potpuno neisplativa. Trgovci nemaju prostora za kalkulaciju, a svaki dodatni trošak direktno znači minus.

Iako su cigarete i dalje među proizvodima s velikim prometom, ekonomska računica za maloprodaju postaje neodrživa. Posve je jasno da se problem ne može riješiti bez ozbiljnog preispitivanja marži, bankarskih naknada i ukupnog fiskalnog opterećenja, jer u suprotnom prodaja cigareta ostaje posao bez zarade ili s direktnim gubitkom, što će prije dovesti do njihovog nestanka na policama

Facebook komentari