Prema istrazi “Ostatak priče” Al Jazeere Arabic, timovi Civilne zaštite u Gazi dokumentirali su 2842 Palestinaca koji su “nestali” od početka rata u listopadu 2023., ne ostavljajući za sobom nikakve ostatke osim krvi ili malih komadića mesa.

U zoru 10. kolovoza 2024., Jasmin Mahani prošetala je kroz zadimljene ruševine škole al-Tabin u gradu Gazi , tražeći svog sina Saada. Pronašla je muža kako vrišti, ali Saadu nije bilo ni traga.

„Ušla sam u džamiju i našla se kako gazim po krvi i mesu. Nismo pronašli ništa od Saada. Čak ni tijelo za pokop. To je bio najteži dio“, rekla je Mahani, dodajući da je danima pretraživala bolnice i mrtvačnice.

Stručnjaci i svjedoci pripisuju ovaj fenomen sustavnoj upotrebi međunarodno zabranjenog termobaričkog oružja od strane Izraela , često nazivanog vakuumskim oružjem, koje je sposobno generirati temperature veće od 3500 stupnjeva Celzija.

Kemija brisanja

Istraga Al Jazeere detaljno je opisala kako specifični kemijski spojevi u izraelskom streljivu pretvaraju ljudska tijela u pepeo u sekundama. Vasilij Fatigarov, ruski vojni stručnjak, objasnio je da termobarično oružje uništava materiju.

„Za razliku od konvencionalnih eksploziva , ovo oružje raspršuje oblak goriva koji se zapali, stvarajući ogromnu vatrenu kuglu i vakuumski efekt. Kako bi se produžilo vrijeme gorenja, kemijskoj smjesi dodaju se aluminijski, magnezijevi i titanski prahovi. To podiže temperaturu eksplozije na između 2500 i 3000 stupnjeva Celzija“, rekao je Fatigarov.

