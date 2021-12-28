Zelenski odbio da povuče vojsku: Ukrajinski predsjednik ne pristaje na Putinov plan

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u subotu da bi Ukrajina trebalo da postigne dogovor kako bi okončala rat sa Rusijom, naglašavajući da je “Rusija veoma velika sila, a Ukrajina nije”. Tramp je ovu izjavu dao nakon samita na Aljasci, gdje je, prema izvještajima, ruski predsjednik Vladimir Putin tražio da Kijev preda još teritorija.

Na brifingu sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, izvor upoznat sa razgovorom naveo je da je Tramp rekao kako je Putin ponudio da zamrzne većinu fronta ukoliko ukrajinske snage predaju cijelu Donjecku oblast, industrijski region koji je jedan od glavnih ciljeva Moskve.

Zelenski je, međutim, odbio taj zahtjev.

Tramp je također istakao da se sa Putinom složio kako bi mirovni sporazum trebalo tražiti bez prethodnog prekida vatre, koji su Ukrajina i njeni evropski saveznici, uz podršku SAD, do sada zahtijevati.

Ukrajinski predsjednik Zelenski planira da u ponedjeljak otputuje u Vašington, gdje će se sastati sa Trampom, pod snažnim američkim pritiskom da se što pre postigne kraj rata. Istovremeno, Zelenski je odlučan da brani interese Kijeva i izbjegne novi konflikt sa američkim predsjednikom u Ovalnom kabinetu, piše Reuters.

Poziv Zelenskog u Vašington uslijedio je neposredno nakon što je Tramp u Aljasci dočekao Putina, što je šokiralo mnoge u Ukrajini, gdje je od početka ruske invazije 2022. godine poginulo stotine hiljada ljudi.

