Svijet

I pobjednik iz Irske vraća trofej Eurosonga zbog Izraela

Objavljeno prije 51 minuta

Charlie McGettigan, irski pjevač koji je zajedno s Paulom Harringtonom osvojio Eurosong 1994. godine, najavio je da će vratiti svoj trofej Evropskoj radiodifuznoj uniji (EBU) u znak protesta zbog nastavka učešća Izraela na ovom takmičenju.

Odluka je simbolična i predstavlja podršku prošlogodišnjem pobjedniku Eurosonga, švicarskom pjevaču Nemo, koji je također vratio svoj trofej zbog učešća Izraela na Eurosongu 2026. godine. McGettigan je u videu objavljenom na društvenim mrežama objasnio da ga je Nemo kontaktirao kako bi mu pojasnio razloge svog poteza, što ga je motivisalo da učini isto.

„Izgledali su iskreno i vrlo inteligentno, dobro su izložili svoj stav, i stoga u znak podrške Nemo, želim vratiti svoj trofej EBU-u“, izjavio je McGettigan. Dodao je da trenutno ne može pronaći originalni trofej osvojen 1994. godine, ali je obećao da će ga vratiti ako ga pronađe,pišu VijestiOdluka dolazi u kontekstu šire kontroverze oko učešća Izraela na Eurosongu 2026. godine. Nakon potvrde da Izrael ostaje u takmičenju, emiterske kuće iz Islanda, Irske, Holandije, Slovenije i Španije najavile su da će se povući iz narednog izdanja.

Ovaj potez pokreće diskusiju o političkim pitanjima unutar muzičkog takmičenja, dok se pitanje prava i učešća zemalja i dalje intenzivno raspravlja među organizatorima i učesnicima.


