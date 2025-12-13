Nermin Nikšić: Ispunili smo obećanje prema penzionerima

Krajem prošle godine smo donijeli odluku da jednom šok terapijom povećamo minimalnu plaću i na taj standard popravili standard radnika, a onda nam je ostala populacija penzionera kao najugroženija u ovom trenutku. Ovo jeste realizacija obećanja koje je Vlada prema toj kategoriji ima. Činjenica je da se radi o značajnom povećanju penzija, nećemo njime riješiti sve probleme, niti standard dići na optimalan nivo, ali ćemo i kroz naredna usklađivanja ići da to približimo na nivo koji bi zaštitio dostojanstvo penzionera koji su ugradili sebe u ovo društvo – kazao je Nikšić za „Avaz“.

Kaže da se već javljaju neki „dušebrižnici“, koji poručuju da je malo povećanje od 100 KM za minimalnu penziju.

Rast plaća

– Bilo bi super da se mogu poduplati penzije, ali se za takvo nešto trebaju stvoriti pretpostavke. Za to trebamo stvoriti bolje plaće radnika i uplate doprinosa za kvalitetnije uslove rada i povećanje broja zaposlenih. S druge strane, ovo je kao da penzioneri primaju 13. i 14. penziju. Povećanje penzije od 100 KM je na nivou godine oko 1.200 KM, a dosad je minimalna penzija bila 600 KM – naglasio je Nikšić.

U isto vrijeme radnici traže novo povećanje plaća, nakon što je krajem prošle godine minimalac povećan sa 619 na 1.000 KM.

– Povećanje će biti sigurno, ali to neće biti na nivou šok-terapije, kako je to bilo prošle godine, nego u skladu s formulom koja je propisana u skladu s formulom za usklađivanje rasta plaća. Vidjet ćemo koji će to iznos biti, ali neće sigurno biti u stotinama KM – istakao je Nikšić za „Avaz“.

Naveo je da Vlada FBiH ostaje predano da radi i na drugim projektima, da je u petak stigla upotrebna dozvola za jednu dionicu autoputa koja je okončana.

– U ponedjeljak ili utorak bi Vlada trebala dati saglasnost da „Autoceste“ mogu odobriti da građani tu dionicu mogu koristiti bez naplate. Nadam se da će nakon toga odmah biti puštena u promet, to nije bitno samo s aspekta brzine prometa, nego i rasterećenja magistralnog puta M-17 od Zenice prema Doboju. Činjenica je da je dionica od Zenice do Žepča ona gdje se često dešavaju i saobraćajne nesreće zbog velikog pritiska. Time otvaramo prostor za sigurniji i kvalitetniji promet – poručio je premijer Nikšić.

Nastavak reforme

Dodaje da se očekuje da bi do ljeta potpuno trebala biti uvezana dionica od Zenice do Žepča. Ističe da je u petak održan i sastanak s rukovodstvom Predstavničkog doma Parlamenta FBiH i da mu je rečeno da će se 29. decembra na ovom domu raspravljati o Zakonu o fiskalizaciji i da vjeruje da će ga oba doma podržati kako bi se ta reforma nastavila.

– Neće taj zakon odmah dati rezultate, ali sigurno je da će i početak njegove primjene popraviti ubiranje prihoda, a kada se potpuno implementira u drugoj polovini godine dat će doprinos stabilizaciji budžeta i povećanju prihoda, kako bismo u 2027. godini mogli rješavati preostale kategorije koje imamo. Ako kažemo da smo riješili standard penzionera, a ranije radnika, ostala je još boračka populacija. Mnogi od njih su regulisani i kroz penzije, jer veliki dio boračke populacije su penzioneri, a vodimo računa i o povoljnim penzijama koje su donesene u mom prvom mandatu – zaključio je.

4,32 milijarde KM

Prema procjeni, sa izmjenama Zakona o penzionskom i invalidskom osiguranju, za isplatu uvećanih penzija bit će potrebno 4,32 milijardi KM.Negdje oko milijardu KM je disproproporcija od očekivanja od ubranih poreza i isplate penzija, a to ćemo rješavati kroz Zakon o fiskalizaciji i boljom fiskalnom disciplinom, kontrolom uplate doprinosa i poreza,piše Avaz

