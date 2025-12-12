Prošla javna nabavka za organizaciju Nove godine u Sarajevu: Evo ko će nastupiti

Vrijednost javne nabavke iznosi 700.000 KM.
Javna nabavka je u prethodna tri puta obarana, što zbog neispunjavanja uslova, što zbog nedostatka ponuda.
Prema ranijim najavama, Sarajlije i goste trebala bi zabavljati hrvatska pjevačica Jelena Rozga, prenosi Novi.
