Prošla javna nabavka za organizaciju Nove godine u Sarajevu: Evo ko će nastupiti

Objavljeno prije 36 minuta

Konačno je prošla javna nabavka za organizaciju novogodišnjeg dočeka u Sarajevu.

 Nova godina - novi

Vrijednost javne nabavke iznosi 700.000 KM.

Javna nabavka je u prethodna tri puta obarana, što zbog neispunjavanja uslova, što zbog nedostatka ponuda.

Prema ranijim najavama, Sarajlije i goste trebala bi zabavljati hrvatska pjevačica Jelena Rozga, prenosi Novi.


