Pobjegao zatvorenik iz KPZ-a Mostar, traje opsežna potraga!

Prema informacijama koje je dobio portal Vijesti.ba, zatvorenici su u trenutku bijega boravili u šetnji unutar kruga zatvora.

Jedan od njih navodno se popeo uz rešetku i preskočio ogradu, nakon čega je napustio zatvorski kompleks.

Riječ je, kako nam je rečeno, o pritvoreniku koji je državljanin Republike Hrvatske i koji je u zatvoru zbog počinjenja teških djela razbojništva.

Odmah nakon bijega pokrenuta je opsežna potraga, u koju su uključene policijske i druge nadležne službe.

Zatvorenik za sada nije pronađen, a potraga je i dalje u toku,pišu Vijesti

Više informacija očekuje se tokom dana.

