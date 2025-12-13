Vijesti

Pobjegao zatvorenik iz KPZ-a Mostar, traje opsežna potraga!

7.9K  
Objavljeno prije 56 minuta

Jutros je iz Kazneno-popravnog zavoda u Mostaru pobjegao jedan zatvorenik, potvrđeno je nezvanično za Vijesti.ba.

Prema informacijama koje je dobio portal Vijesti.ba, zatvorenici su u trenutku bijega boravili u šetnji unutar kruga zatvora.

Jedan od njih navodno se popeo uz rešetku i preskočio ogradu, nakon čega je napustio zatvorski kompleks.

Riječ je, kako nam je rečeno, o pritvoreniku koji je državljanin Republike Hrvatske i koji je u zatvoru zbog počinjenja teških djela razbojništva.

Odmah nakon bijega pokrenuta je opsežna potraga, u koju su uključene policijske i druge nadležne službe.

Zatvorenik za sada nije pronađen, a potraga je i dalje u toku,pišu Vijesti

Više informacija očekuje se tokom dana.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh