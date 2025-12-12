Sladić najavio “jednu promjenu”: Evo kakvo će biti vrijeme za božićne i novogodišnje praznike

Nastavlja se razdoblje stabilnih vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini. Prostrano polje visokog zračnog pritiska usloviće preovladavajuće vedro i pretežno sunčano vrijeme ne samo za dane vikenda, nego i do kraja sljedeće sedmice.

Magla i zagađenje

Zbog slabe cirkulacije zraka uz temperaturnu inverziju u kotlinama zadržaće se magla, a u urbanim zonama i povećana koncentracija zagađujućih ćestica. Očekivane temperature zraka u Hercegovini i na planinama biće iznad, a u područjima dugotrajne magle u granicama višegodišnjeg prosjeka.

Minimalne temperature zraka varirat će uglavnom između -3°C i 2°C u Bosni, do 7°C u Hercegovini. Najviše dnevne temperature između 3°C i 8°C u Bosni do 15 na području Hercegovine.

Stabilno vrijeme zadržaće se do 22. decembra, navedeno je u novoh prognozi. Prema trenutnim prognostičkim materijalima slabe padavine prostor naše zemlje mogle bi zahvatiti početkom zadnje sedmice ove godine.

Jutarnje temperature zraka variraće između -1°C i 4°C u Bosni do 7°C na jugu Hercegovine. Maksimalne temperature između 1°C i 6°C u Bosni do 11°C u Hercegovini, najavili su iz FHMZ BiH.

Sladić najavio jednu promjenu

O snježnim padavinama za božićne i novogodišnje praznike govorio je i bh. meteorolog Nedim Sladić.

Kako navodi, na žalost ili na sreću mnogih, snijega niti veće hladnoće neće biti.

“Bitnije hladnoće i dalje nemamo na prognoznim materijalima, a sve će se to odraziti i na početak zimske skijaške sezone.

S druge strane, o zimi i o snijegu u nižim nadmorskim visinama u narednih 10 do 15 dana nema niti govora”, rekao je Sladić za N1.

Kako navodi, da će se u narednim danima desiti samo jedna vremenska promjena, a to je da će temperature skočiti i na višim nadmorskim visinama.

“Snježne granice na našim područjima će biti pogurane na preko 3,5 kilometra nadmorske visine. To znači da će i najviši vrhovi biti u pozitivnom predznaku”, rekao je Sladić tako najavivši i temperature u plusu i na planinskim vrhovima.

Prognoza FHMZ-a za naredne dane

U subotu će u Bosni će preovladavati niska oblačnost, po kotlinama i magla. Pretežno sunčano vrijeme je na području Hercegovine, jugozapadu Bosne i na planinama. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 2, na jugu zemlje do 7, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 8, na jugu zemlje od 12 do 15 stupnjeva.

U nedjelju u Bosni će i dalje preovladavati niska oblačnost, po kotlinama i magla. Pretežno sunčano vrijeme je na području Hercegovine, jugozapadu Bosne i na planinama. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 2, na jugu zemlje do 6, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 7, na jugu zemlje od 11 do 14 stupnjeva.

U ponedjeljak u Bosni pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima. U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 2, na jugu zemlje do 6, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 10, na jugu do 14 stupnjeva.

