Aca Lukas otkrio nove šokantne informacije o Dodiku, spominjao i Vučića VIDEO

Objavljeno prije 5 minuta

Lukas je na početku obraćanja poručio da mu je žao što mora nastaviti s ovom pričom, ali da se mora braniti i da ne želi da se “savija bilo kome”.

Srbijanski turbo folk pjevač Aca Lukas žestoko se obrušio na Milorada Dodika nakon što mu je otkazan još jedan nastup u Republici Srpskoj, ovaj put u Nevesinju.

Lukas je u javnom obraćanju Dodika nazvao “izdajničkom, prodanom dušom” i optužio ga da je “prodao” srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, iznio optužbe za izbornu krađu i kriminal, te najavio nastavak objavljivanja “sočnih” informacija.

