Hamas odustaje?; “Nećemo još jedan blef”

Arapski posrednici prenijeli su ovaj razvoj događaja Izraelu , ali Jeruzalem je odgovorio da nije zainteresiran za još jedno djelomično primirje i da je spreman odustati od svojih planova za preuzimanje grada Gaze samo ako Hamas pristane na sve njegove zahtjeve za okončanje rata, rekao je izraelski dužnosnik.

Ti zahtjevi uključuju oslobađanje svih 50 preostalih talaca, razoružanje Hamasa i demilitarizaciju Pojasa Gaze .

Unatoč protivljenju Jeruzalema, egipatski i katarski posrednici planiraju nastaviti razgovore s Hamasom u subotu s ciljem dobivanja konačnog odobrenja skupine za ažurirani prijedlog koji je mnogo bliži onome koji su SAD i Izrael odobrili prošli mjesec.

Iako je okarakteriziran kao djelomični sporazum, arapski diplomat naglašava da on i dalje ima potencijal pretvoriti se u trajno primirje ako strane uspješno pregovaraju tijekom planiranog 60-dnevnog primirja.

Tokom tog dvomjesečnog razdoblja, 10 živih talaca i 18 tijela bit će pušteno u zamjenu za dogovoreni broj palestinskih zatvorenika.

Izraelski dužnosnik kaže da će sigurnosna struktura vjerojatno poticati politički ešalon da prihvati sporazum, jer će on osigurati oslobađanje najmanje 10 živih talaca, dok će preuzimanje grada Gaze riskirati živote nekih od tih zatvorenika, bez jamstva da će vojni pritisak prisiliti Hamas na kapitulaciju.

Facebook komentari