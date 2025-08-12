Panika u Iranu: Privedeno 21.000 ljudi

Iranska državna televizija objavila je navode portparola policije, generala Saeida Montazerolmahdija, koji je rekao da su ljudi prijavili osumnjičene vlastima, prenio je AP.

“Hapšenje 21.000 osumnjičenih tokom 12-dnevnog rata ukazuje na visoku svijest i učešće ljudi u osiguravanju bezbjednosti”, rekao je on.

Montazerolmahdi nije, međutim, precizirao sa kakvim optužbama bi se osumnjičeni mogli suočiti.

Ipak, rekao je da je više od 260 ljudi osumnjičeno za špijunažu, a 172 osobe uhapšene zbog ilegalnog snimanja.

Prema njegovim riječima, policija je postavila više od 1.000 kontrolnih punktova širom zemlje tokom sukoba, između 13. i 24. juna.

Kako navodi AP, ovo je prvi put da je iranska policija saopštila ukupan broj hapšenja tokom rata.

Posljednjih nedjelja Iran je povremeno izvještavao o hapšenjima osumnjičenih za špijunažu,pišu Vijesti

Od kraja juna, Iran je pogubio sedam muškaraca osuđenih za špijunažu za Izrael, što je, navodi AP, izazvalo strahove aktivista da bi vlada mogla da sprovede talas pogubljenja.

Izrael je izveo talase vazdušnih napada na Iran, ubivši skoro 1.100 ljudi, uključujući mnoge vojne komandante.

U odmazdnim iranskim napadima ubijeno je 28 ljudi u Izraelu.

