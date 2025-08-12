Broj ubijenih u napadima Izraela na Gazu dostigao 61.500: Od gladi ih umrlo 222

U saopćenju se navodi da su u posljednja 24 sata u bolnice dopremljena tijela 69 osoba, uključujući jedno izvučeno ispod ruševina, dok je 362 ljudi ranjeno. Time je ukupan broj povrijeđenih od početka rata porastao na 153.575.

Zatrpani pod ruševinama

– Mnoge žrtve i dalje su zatrpane ispod ruševina i na ulicama, jer timovi hitne pomoći i civilne zaštite ne mogu doći do njih – navodi se u izjavi.

Ministarstvo je preciziralo da je 29 Palestinaca ubijeno, a 127 ranjeno u izraelskim napadima dok su pokušavali doći do humanitarne pomoći u posljednja 24 sata. Time je ukupan broj Palestinaca ubijenih dok su tražili pomoć porastao na 1.807, dok je više od 13.021 povrijeđeno od 27. maja.

Umiru od gladi

Također je potvrđeno da je pet osoba, uključujući jedno dijete, umrlo u posljednja 24 sata od gladi i pothranjenosti. Ukupan broj umrlih od gladi sada iznosi 222, od čega 101 dijete, dok se humanitarna kriza u enklavi dodatno produbljuje,piše Avaz

Izraelska vojska obnovila je napade na Pojas Gaze 18. marta, od kada je ubijeno 9.989 ljudi i ranjeno 41.534, čime je prekinut prekid vatre i sporazum o razmjeni zarobljenika postignut u januaru.

