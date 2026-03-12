Stigli rezultati alkotesta vozača koji je presjekao put bratu Darka Lazića

Istraga i prijava

Istragu vodi OJT u Šapcu.

Vozaču citroena su u Domu zdravlja u Šapcu urađene analize, nakon čega je dalje sproveden u pratnji policije.

Protiv njega će biti podnijeta krivična priјava za Teško djelo protiv bezbjednosti јavnog saobraćaјa. Istraga će utvrditi tačnu brzinu kretanja oba vozila.

Sahrana u petak

Dragana će na vječni počinak ispratiti sutra, 13. marta na groblju u Brestaču.

Kao ožalošćeni na umrlici navode se majka Branka, supruga Ivana, kćerke, baka i brat Darko sa porodicom.

“Dana 11. marta u 33-oj godini tragično je preminuo naš voljeni Dragan Lazić. Opelo dragog nam pokojnika će se obaviti u petak 13. marta u 14 časova na groblju u Brestaču. Ožalošćeni: majka Brankica, supruga Ivana, ćerke Najda i Leonora, baba Milka, brat Darko sa porodicom, ostala rodbina, kolege i prijatelji”, piše na umrlici, prenosi Telegraf.

Facebook komentari