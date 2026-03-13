Ana Sević se oglasila nakon tragedije u porodici Lazić

Čim je saznala za tragediju, Ana se uputila ka Brestaču kako bi bila uz svog bivšeg supruga i njegovu porodicu u ovim teškim trenucima.

Iako se do sada nije javno obraćala javnosti povodom ove tragedije, pjevačica je sve vrijeme pružala podršku porodici Lazić. Juče je, međutim, na Instagramu podelila emotivnu objavu posvećenu pokojnom Draganu.

“Počivaj u miru… U mislima i sećanjima”, napisala je Ana Sević uz crno-bijelu fotografiju pokojnog Dragana Lazića.

Inače, Ana je inače primila poziv na pauzi od snimanja nakon čega je briznula u plač, a kolege su odmah pritrčale da je utješe.

Voditeljka nije imala snage da govori od šoka kada je u suzama izustila samo jednu rečenicu.

“On je bio stric mog deteta”, potresno je rekla nakon čega je ubrzo napustila Grandov studio, a njene kolege su nastavile snimanje.

Vidno utučen Darko je sinoć smogao snage da se obrati novinarima.

“Biću jako kratak, neću puno da pričam. Ne znam šta bih da vam kažem. Izgubio sam veliki deo sebe, sve mi je ovo teško palo”, rekao je kroz plač.

“Samo vas molim za malo razumevanja. Hvala vam što ste došli, nemam više ni snage, ni reči ni suza. Izgubio sam pola sebe, pola svog života, pola svoga srca, svog najrođenijeg što ne bih nikome poželeo. Oprostite mi i nemojte mi ništa zameriti”, kroz suze je rekao Darko Lazić kojeg su pridržavali kolega Sloba Vasić i još jedan prijatelj.

