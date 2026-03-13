Čović odgovorio Dodiku: Dalje ruke od hrvatskog naroda

Dragan Čović obratio se novinarima danas uoči sjednice Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine, gdje je i komentirao više političkih tema. Također, komentirao je i najavu predsjednika SNSD-a Milorada Dodika da neće dozvoliti okupljanje veterana HVO-a u Derventi.

Čović je kazao kako su osporavanja takvih okupljanja već ranije postojala, ali da će, kako je naveo, biti osigurano pravo da veterani HVO-a obilježavaju događaje iz rata na cijeloj teritoriji države.

– Imali smo dosta puta osporavanje. Mi ćemo osigurati da svi naši branitelji mogu obilježavati ono što jest bez obzira koji je to dio Bosne i Hercegovine. Povjesničarima ostavimo, da istražuju dalje. Svako od nas ima svoju istinu, najmanje su tri istine, a što je važnije da osiguramo budućnost – rekao je Čović.

Politički odnosi

Ranije mu nije smetalo: Dodik kaže da ove godine neće dopustiti postrojavanje veterana HVO-a u Derventi

Dodao je da će, kako je naveo, učiniti sve da pripadnici hrvatskih branitelja mogu obilježavati događaje “na svakom pedlju” Bosne i Hercegovine.A mi ćemo osigurati da svi naši branitelji na svakom pedlju mogu obilježavati. Onima koji to pokušavaju spriječiti poručujem: ‘svima njima dalje ruke od hrvatskog naroda’. Mislim da imam dovoljno političke snage da takvu poruku pošaljem – poručio je.

Komentirajući međunarodna pitanja, Čović se osvrnuo i na izjave člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića o situaciji u Iranu.

– Što se tiče Irana, imate odgovor drugog bošnjačkog člana Predsjedništva BiH koji apsolutno ne odražava stavove hrvatskog naroda – rekao je Čović, gdje je i dodao da Bosna i Hercegovina, prema njegovim riječima, “nažalost nema vanjsku politiku”.

– Zato se i borimo za legitimno predstavljanje. Svi oni koji zloupotrebljavaju takvu instituciju, poruka je da neće moći dugo tako raditi – dodao je.

Jasna ideja

U toku govora o političkim odnosima u FBiH, Čović je ocijenio da je koalicija na tom nivou vlasti stabilna i nakon smjene predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Dragana Miokovića,piše Avaz

– Federalna koalicija je za mene stabilna i nakon smjene Dragana Miokovića – rekao je.

Na pitanje novinara o glasanju Stranke demokratske akcije i mogućem “povratku starih partnera”, Čović je kazao da njegova stranka razgovara sa svim političkim akterima u državi.

– Što se mene tiče, mi razgovaramo sa svim partnerima u Bosni i Hercegovini. Mi smo izašli sa jasnom idejom da vrlo jasno pokažemo šta je neko uradio – zaključio je Čović.

