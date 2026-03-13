Hercegovački korijeni, regionalni uspjeh: Josip Čolić predstavio baladu „Niko ko ja“

Riječ je o trećem singlu s nadolazećeg albuma “San”, čije je objavljivanje planirano tokom ljeta. Ovaj muzički materijal će sadržavati ukupno dvanaest pjesama.

Muziku, tekst i aranžman potpisuje dr. Feđa Imamović, jedan od najutjecajnijih autora i kreativnih producenata nove generacije na regionalnoj muzičkoj sceni, autor do kojeg svi izvođači žele pronaći put, a koji je ujedno i izvršni producent Zagrepčanina Josipa Čolića, čiji je otac s Kupresa, a majka iz Livna.

Kao autor koji stoji iza kompletnog umjetničkog i produkcijskog koncepta ovog izvođača, Imamović oblikuje njegov zvuk, estetiku i dugoročnu umjetničku viziju, gradeći pažljivo profiliran repertoar koji spaja snažnu emociju, suvremenu produkciju i autentičan izvođački izraz.

Pjesma “Niko ko ja” govori o strahu od prepuštanja ljubavi, o ranama iz prošlosti koje nas često sprječavaju da ponovo otvorimo srce, ali i o nadi koja uvijek dolazi nakon oluje. Poruka pjesme je jasna, ljubav nas pronađe onda kada joj se najmanje nadamo i upravo tada traži hrabrost da joj vjerujemo.

Aleksandar Kobac i Filip Bužanin su sarađivali na produkciji, mixu i masteringu, čime je pjesma dobila moderan, snažan i internacionalno konkurentan zvuk koji dodatno naglašava emotivnu snagu same kompozicije.

Videospot prati jedan dan u životu mladog umjetnika, od jutra do večeri. Kroz niz intimnih i simboličnih scena kamera bilježi njegovu unutrašnju borbu, emotivne lomove i trenutke preispitivanja, dok Josip Čolić u ovom projektu pokazuje zrelu, uvjerljivu i izrazito autentičnu glumačku interpretaciju.

