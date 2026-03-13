Bio je na krstarenju s 2000 nudista pa otkrio što se događa ako se netko “uzbudi”

KRSTARENJE s dvije tisuće golih ljudi nekima zvuči kao san, a drugima kao noćna mora. Ipak, putnici koji redovito odlaze na nudistička krstarenja kažu da iskustvo nije onakvo kakvim ga mnogi zamišljaju. Jedan muškarac koji je sudjelovao na sedmodnevnom krstarenju za oko 2000 nudista na Redditu je odgovarao na pitanja znatiželjnih korisnika. Objasnio je da je kao “iskusni nudist” od početka bio “vrlo opušten”.Jedno od najčešćih pitanja bilo je što se događa ako se netko “previše uzbudi”. Putnik tvrdi da se takve situacije prema njegovu iskustvu “gotovo nikad ne događaju”. “Ovo krstarenje nema seksualni karakter, pa se od muškarca očekuje da to nekako sakrije”, objasnio je. Dodao je i da je to nešto što “puno više brine one koji nisu nudisti nego same nudiste”.Na brodu postoje jasna pravila

Na pitanje koji je smisao takvog krstarenja ako nije riječ o seksualnom iskustvu, rekao je da je glavni razlog osjećaj slobode. “Sjajan je osjećaj biti gol dok plivaš ili plešeš”, rekao je. Dodao je i: “To je isti razlog zbog kojeg muškarci ne nose majice na plaži ili bazenu.” Ipak je priznao: “Iskreno, ne smeta mi vidjeti ni nage žene, tako da je i to ugodno.”

Na brodu postoje i jasna pravila. Osoblje je uvijek odjeveno, a putnici moraju nositi odjeću u blagovaonicama. Skidanje odjeće dopušteno je tek kada se brod dovoljno udalji od obale, o čemu putnike obavještava kapetan. Fotografiranje se ne potiče, a putnik je rekao da “gotovo nitko nije nosio mobitel sa sobom izvan kabine”.piše Index

