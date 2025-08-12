Iz Njemačke deportovano više od 20.000 osoba u 2024. godini

Vlada je, kao odgovor na upit Lijeve stranke, objavila da je iz zemlje protjerano 20.084 ljudi, uključujući 2.316 djece i adolescenata, izvijestila je Redakcijska mreža njemačke, a prenosi Njemačka novinska agencija (dpa).

Trend se nastavio i ove godine: Među 11.807 deportiranih, njih 1.345 su bila djeca i tinejdžeri.

Broj deportacija općenito je počeo rasti za vrijeme prethodne vlade, s 12.945 u 2022. na 16.430 u sljedećoj godini i 20.084 u prethodnoj godini.

U svom odgovoru vlada je navela da nema podatke o tome koliko je deportiranih bilo zaposleno i plaćalo doprinose.

Zastupnik stranke Ljevice Dietmar Bartsch osudio je protjerivanje maloljetnika, inzistirajući da “djeca trebaju biti u školi, a ne u avionu za deportaciju”.

“Koja je svrha protjerivanja porodica s djecom koja ovdje studiraju, ovdje odrastaju i integriraju se kako bi sutra postali kvalificirani radnici?”, zapitao se zastupnik Ljevice, prenosi Radiosarajevo.

Facebook komentari