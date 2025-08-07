“Zažaliće ko krene na nas”

Iran je uvijek spreman odlučno odgovoriti na bilo kakvu prijetnju i agresiju Sjedinjenih Američkih Država i Izraela u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu, navodi se u izjavi Garde koju je prenijela iranska novinska agencija Tasnim.

U izjavi se dodaje da će svaka akcija usmjerena protiv sigurnosti i teritorijalnog integriteta Irana biti dočekana s “mnogo oštrijim” odgovorom nego što je bio tijekom 12-dnevnog sukoba s Izraelom.

Kako izvještava Al Jazeera, šijitski islam, koji je poštovan u Iranu, označava kraj 40-dnevnog razdoblja žalosti, poznatog kao Arbain , koje ima veliko duhovno značenje.

U napadu 13. juna, izraelska vojska ubila je više od desetak zapovjednika iranske vojske i Revolucionarne garde, uključujući vrhovnog zapovjednika Mohammada Bagherija .

Nakon tog napada uslijedio je rat između dviju zemalja, čiji je cilj, kako je Izrael tvrdio , bio spriječiti Iran da razvije nuklearnu bombu, što je Teheran više puta porekao.

SAD su se potom pridružile ratu, bombardirajući nekoliko iranskih nuklearnih postrojenja.

Nakon što je 24. lipnja postignuto primirje, američki predsjednik Donald Trump nekoliko je puta zaprijetio ponovnim napadom na Iran ako nastavi svoj program obogaćivanja uranija, podsjetila je Al Jazeera.

