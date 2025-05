Internet bruji o snimku s aerodroma: Da li je Macron dobio šamar od svoje supruge?

Sporna scena zabilježena je na aerodromu u Hanoiju, a na snimku se vidi kako se vrata predsjedničkog aviona otvaraju, a Emmanuel Macron, koji se još nalazi unutar letjelice, u jednom trenutku dobija udarac u lice, što je odmah pokrenulo špekulacije da ga je supruga ošamarila.

Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavili brojni komentari i teorije, pri čemu su neki korisnici tvrdili da se radi o fizičkom obračunu između supružnika.

Prvobitno se iz Jelisejske palate nisu oglašavali, da bi potom stiglo saopćenje u kojem je navedeno da se ne radi ni o kakvoj svađi, već o “razigranom zadirkivanju”.

Izvor blizak francuskom predsjedniku izjavio je za medije da je riječ o “bezazlenoj čarki” i sugerisao da su negativne reakcije u velikoj mjeri potaknute iz “proruski orijentisanih krugova”.

Bez obzira na objašnjenja iz Pariza, snimak i dalje izaziva pažnju širom svijeta, ostavljajući prostor za različita tumačenja – od bezazlene šale do neprimjerenog ponašanja na visokom diplomatskom nivou, prenosi Klix.

Macron Slapped by Wife on Vietnam Arrival?

Brigitte Macron was seen slapping President Macron as they exited their plane in Hanoi.

The Élysée first denied, then confirmed the footage, calling it “playful teasing.”

A source close to Macron said it was “a harmless scuffle,”… pic.twitter.com/Rw6qUbXSvo

— Clash Report (@clashreport) May 26, 2025