Tramp uvodi carine od 100 posto na filmove izvan Amerike: Najavio vraćanje i zloglasnog zatvora

On se oglasio na Truth Social, poručivši da ponovno želi ojačati filmsku industriju SAD, a jedan do načina na koji to planira uraditi jeste i nametanje carina.

“Filmska industrija umire”

– Filmska industrija u Americi umire veoma brzo. Druge zemlje nude razne vrste poticaja da odvuku naše filmske stvaraoce i studije iz Sjedinjenih Američkih Država. Hollywood i mnoga druga područja u SAD-u su devastirana. Ovo je zajednički napor drugih nacija i stoga predstavlja prijetnju nacionalnoj sigurnosti. To je pored svega i poruka i propaganda – poručio je američki predsjednik.

Kako je rekao, zbog toga je potrebno uvesti carine od 100 posto na filmove koji se ne proizvode u Americi. Tramp je naveo da ovlašćuje Ministarstvo trgovine i trgovinskog predstavnika Sjedinjenih Država da odmah započnu proces uvođenja 100 posto carine za sve filmove koji dolaze u SAD i koji su proizvedeni u stranim zemljama.

– Ponovno želimo filmove koji se prave u Americi – poručio je.

Otvaranje Alcatraza

Jedna od odluka koju je TrAmp najavio jeste i ponovna izgradnja i otvaranje Alcatraza.

– Predugo su Ameriku mučili opaki, nasilni i ponavljani zločinci, talog društva, koji nikada neće doprinijeti ničim osim bijedom i patnjom. Kada smo bili ozbiljnija nacija, u prošlim vremenima, nismo se ustručavali zatvarati najopasnije kriminalce i držati ih podalje od bilo koga kome bi mogli naštetiti – navodi Tramp.

Kako je naglasio, zbog toga je ponovno potrebno otvoriti Alcatraz.

– Tako bi trebalo da bude. Nećemo više tolerirati ove serijske prijestupnike koji šire prljavštinu, krvoproliće i haos na našim ulicama. Zato danas upućujem Uredu za zatvore, zajedno sa Ministarstvom pravde, FBI-jem i državnom sigurnošću, da ponovo otvore značajno prošireni i obnovljeni Alcatraz, kako bi smjestili najokrutnije i najnasilnije prijestupnike u Americi – poručio je.

Na kraju, Tramp je rekao kako će ponovno otvaranje Alcatraza biti simbol zakona, pravde i poretka u državi.

Zloglasni zatvor Alcatraz bio je poznat i kao “Stijena” i u njemu su bili smješteni neki od najozloglašenijih kriminalaca u zemlji, uključujući gangstera Al Kaponea (Caponea) i Džordž Kelija (Georgea Kellyja).

